Deutsche Bank sobe provisão para perdas e ações desabam

As ações do maior banco alemão desabavam cerca de 9 por cento às 8h50 (horário de Brasília), representando uma das maiores baixas do índice de ações alemão DAX.

A perspectiva cautelosa mostrou que a disseminação da crise de crédito global na economia real é uma preocupação, ainda que os lucros dos bancos de investimento se recuperem.

O Deutsche Bank informou que suas provisões para prejuízo com crédito subiram para 1 bilhão de euros no segundo trimestre, ante 135 milhões de euros um ano antes e quase duplicaram em relação aos 526 milhões de euros do primeiro trimestre.

O presidente-executivo do banco sediado em Frankfurt, Josef Ackermann, afirmou que o Deutsche Bank está bem preparado para um cenário de incertezas, acrescentando que continua cauteloso sobre a perspectiva para a economia global, especialmente em relação ao emprego e ao estado real dos mercados.