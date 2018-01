Deutsche Bank tem lucro recorde de US$ 4,56 bi em 2005 O primeiro banco alemão em ativos, o Deutsche Bank, manteve em 2005 sua tendência em alta dos lucros, arrecadando 53% a mais do que no ano passado. Foi isso o que afirmou seu presidente, Josef Ackermann, anunciando que o lucro líquido no período foi de 3,78 bilhões de euros (US$ 4,56 bilhões). Além disso, em comparação com o mesmo período, também houve melhora em sua receita líquida, com alta de 17%, para 25,6 bilhões de euros (US$ 30,85 bilhões). Ackermann destacou que todas as divisões do banco melhoraram seus resultados em 2005, sobretudo as divisões de bancos para empresas, de investimento e privada, assim como na gestão de ativos. O primeiro banco alemão obteve, em 2005, um rendimento sobre o capital social (total dos recursos financeiros colocados na empresa pelos seus sócios ou acionistas) antes de impostos de 26%, superando ligeiramente a meta de 25% - que deve se manter neste ano. Lucro recorde Em 2005, a divisão de bancos empresarial e de investimento teve um lucro bruto recorde de 4,8 bilhões de euros (US$ 5,78 bilhões), 57% a mais que em 2004. A área de bancos privada e gestão de ativos obteve, por sua vez, um lucro bruto de 1,8 bilhão de euros (US$ 2,17 bilhões), 17% a mais que em 2004. A venda da participação no fabricante automobilístico germânico-americano Daimlerchrysler gerou um lucro líquido de 400 milhões de euros (US$ 482 milhões). A direção do Deutsche Bank recomendou o pagamento este ano de um dividendo por ação de 2,50 euros, frente a 1,70 euro repartido em 2004. Gastos extraordinários Ackermann explicou que, em 2005, os resultados do Deutsche Bank foram freados por gastos extraordinários de 1,2 bilhão de euros (US$ 1,45 bilhão). Segundo ele, em grande parte devido aos custos pela redução de empregos, mas também pelas provisões para riscos jurídicos e pelas reservas para o novo valor dos fundos imobiliários abertos - Grundbesitz Invest. O banqueiro suíço explicou que a direção do Deutsche Bank decidiu que estes fundos imobiliários, propriedades da filial DB Real Estate, devem ser valorizados novamente "devido à evolução dos mercados imobiliários" nos últimos meses, já que na Alemanha se depreciaram notavelmente. Esta depreciação levou muitos investidores a venderem suas participações, o que fez com que os fundos deixassem de cumprir os critérios de liquidez exigidos pela legislação alemã. Isso resultou em um congelamento, em dezembro de 2005, que ficará em vigor até que se conheça seu novo valor, no fim deste mês. Ackermann garantiu que o banco ajudará os investidores que perderem capital com a nova valorização dos fundos imobiliários e que estão dispostos a receber indenizações, para as que há uma reserva de 200 milhões de euros. Prorrogação O conselho de vigilância do banco alemão deu ontem um forte respaldo a Ackermann, ao prolongar seu contrato como presidente até 2010. A medida foi tomada mesmo com sua gestão marcada pela drástica redução de empregos, demitindo desde 2002 cerca de 22 mil funcionários.