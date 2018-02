Deutsche corta 300 pessoas na área de Mercados Globais

O Deutsche Bank confirmou que irá cortar menos de 300 empregos no mundo em sua divisão de Mercados Globais, logo depois que uma reportagem do jornal Handelsblatt, divulgada antes da publicação, informou que a instituição cortaria ao menos 270 postos de trabalho. O Handelsblatt vai publicar que os cortes são uma reação à atual situação do mercado financeiro. "A divisão de Mercados Globais vai fazer alguns ajustes em linhas de negócios individuais a fim de redirecionar recursos para as áreas que têm maior potencial de crescimento", afirmou um porta-voz do banco. A fonte não detalhou, no entanto, qual será a distribuição geográfica dessas demissões. As informações são da Dow Jones.