Deve aumentar a inflação em julho A entressafra agrícola e a mudança na tributação dos derivados do petróleo vão provocar um aumento na inflação do mês de julho, que deve ficar entre 1% e 1,5% pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). No mês de junho, a taxa ficou em 0,85%. A FGV divulgou ontem a primeira prévia do IGP-M de julho, que registrou inflação de 0,52%. O resultado mostra alta em relação à primeira prévia do mês anterior, quando o índice ficou em 0,29%. Segundo o chefe do Centro de Estudos de Preços da FGV, Paulo Sidney de Melo Cota, apesar do aumento, não haverá alteração na previsão de um valor entre 5% e 6% para o ano. Na primeira prévia deste mês o Índice de Preços no Atacado (IPA) atingiu 0,72%, ante 0,43% na primeira prévia de junho, devido aos aumentos provocados pela entressafra, com destaque para a elevação de preço de bovinos (5,07%), leite (7,9%) e ovos (7,5%).