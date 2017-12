Devedores do SFH têm perdão da Caixa O presidente da Caixa Econômica Federal, Emílio Carrazai, garante que vai empenhar esforços no próximo ano para resolver a situação de contratos antigos de financiamentos habitacionais com discrepância no saldo devedor. Em outubro, uma medida provisória estabeleceu descontos de 100% nos saldos devedores dos contratos feitos pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) datados até dezembro de 1987. Foram beneficiados os mutuários que estavam em dia com as prestações. Aqueles que estão com prestações atrasadas podem acertá-las até o dia 31, para também terem direito ao desconto do saldo devedor. "Vamos estudar para 2001 uma forma de reparar esse desajuste que ocorreu no período em que tínhamos inflação alta", afirma Carrazai. Depois do acerto feito recentemente, cerca de 600 mil contratos foram liquidados até novembro. Até 1995, os contratos da Caixa eram reajustados pelo Programa de Equivalência Salarial (PES) que corrigia mensalmente as prestações, mas que não era equiparado aos juros aplicados no saldo devedor. Com isso, os mutuários, mesmo pagando corretamente as prestações, dificilmente viam o saldo diminuir. Esses contratos, chamados de "massa velha", ainda contabilizam uma inadimplência média de 30%. Outro ponto que a Caixa pretende atacar no próximo ano são os cerca de 400 mil contratos de créditos servidos ou adquiridos em negociações com Sociedades de Poupança e Empréstimos ou ainda de bancos que foram liquidados. Fora esses contratos que a Caixa Econômica Federal precisa quitar e reaver os recursos, o Tesouro Nacional ainda deve para a instituição, segundo Carrazai, cerca de R$ 19 milhões referentes aos recursos do Fundo de Compensação de Variações Salarias (FCVS).