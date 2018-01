Devolução de cheque sem fundo cai 18%, aponta Abracheque A participação dos cheques devolvidos por falta de fundos caiu de 3,2 milhões de unidades em março para 2,6 milhões em abril, o que representou queda de 18%. Caiu também 6% em comparação com abril do ano passado, quando 2,8 milhões dos cheques emitidos foram devolvidos por falta de fundos. Essas informações foram prestadas pela Associação Brasileira das Empresas de Informação, Verificação e Garantia de Cheques (Abracheque). O estudo aponta também que, no primeiro quadrimestre de 2004, houve uma queda (de cerca de 3%) na devolução de cheques sem fundos, com um total de 11,3 milhões de folhas devolvidas ante 10,9 milhões de unidades de janeiro a abril de 2003. Segundo a Abracheque, "está havendo um otimismo geral no varejo com relação às compras de inverno. Há uma expectativa de crescimento de vendas, ao mesmo tempo em que a queda na inadimplência é um ótimo sinal".