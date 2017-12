Devolução de cheques sem fundo sobe em todo o País Levantamento da Serasa indica que, em outubro, o volume de cheques devolvidos por falta de fundos cresceu em todas as regiões do País em relação ao mesmo mês do ano passado. A região com menor taxa de devolução é a Sudeste, de 14,1 cheques sem fundos a cada mil compensados. A maior incidência ocorre no Norte, com 33,6 cheques sem fundos por mil compensados. Em todo o Brasil, de janeiro a outubro de 2003, foram devolvidos 13,8 cheques a cada mil compensados, contra 12,3 cheques no mesmo período de 2002, o que representa uma alta de 12,2% no período.