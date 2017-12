Dez consequências do ‘não' no referendo grego

Ao seguir o conselho do governo e votar "não" no referendo de domingo, os cidadãos da Grécia enviaram um recado inequívoco. De maneira semelhante aos americanos fictícios retratados no filme Rede de Intrigas que abriram as janelas e gritaram, “Enlouqueci e não vou mais aguentar isso”, os gregos estão exigindo que o restante da Europa reconheça as dificuldades pelas quais eles estão passando.

Mas, a essa altura, apenas um punhado de líderes europeus parecem dispostos a dar ouvidos; e um número ainda menor parece disposto a oferecer o tipo de alívio do qual a Grécia necessita desesperadamente. As implicações serão sentidas principalmente na Grécia, mas também na Europa e além.

Eis aqui dez consequências do resultado do plebiscito que podem se desenrolar nos próximos dias:

1. A vitória do "não" - com mais de 60% dos votos, de acordo com a apuração preliminar - vai levar inicialmente a uma liquidação geral em equities globais, bem como pressões nos preços das obrigações emitidas pela Grécia, por outras economias periféricas da zona do euro e mercados emergentes. As obrigações dos governos alemão e americano serão beneficiadas pela fuga rumo à qualidade.

2. Apanhados com a guarda baixa, os políticos europeus vão buscar urgentemente recuperar a iniciativa: a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande vão se reunir em Paris na segunda feira para trabalhar numa resposta. Num mundo perfeito, esses líderes agiriam de maneira rápida e eficaz ao lidar com o governo grego, deixando para trás o conflito e animosidade que precederam o referendo. É provável que isso seja difícil, dada a desconfiança, ressentimento e clima de acusações mútuas que envenenaram o relacionamento.

3. Mesmo diante desses desafios, os políticos gregos e europeus não têm muito tempo para decidir o que fazer. As terríveis condições na Grécia vão piorar bastante antes de melhorarem. Sem uma imensa assistência de emergência do Banco Central Europeu - decisão que depende de variáveis substanciais - o governo terá dificuldade em trazer dinheiro aos caixas eletrônicos do país, que dirá reabrir os bancos.

4. Com o crescente açambarcamento, a escassez de mercadorias, incluindo combustível e alimento, vai se intensificar. Os controles de capitais e pagamentos se tornarão mais rigorosos. A economia descerá mais um preocupante degrau, agravando o desemprego e a pobreza. E o governo terá dificuldade para pagar pensionistas e salários dos funcionários públicos.

5. Como resultado, o governo enfrentará uma pressão cada vez maior para emitir algum tipo de promissória para manter a aparência de uma economia em funcionamento. Se isso ocorrer, as promissórias assumirão o papel de uma moeda paralela, cotada domesticamente abaixo do valor da moeda única.

6. Fora da Grécia, muita energia será investida para limitar transbordamentos adversos. É bem provável que o BCE precise anunciar novas medidas para conter o contágio regional, incluindo a expansão do programa atual de compra de valores mobiliários em larga escala. Isso vai enfraquecer o câmbio do euro. Além disso, em conjunto com o Fundo Monetário Internacional - a quem a Grécia já está devendo - funcionários do governo devem se preparar para uma série de moratórias gregas.

7. Todas as partes envolvidas vão se ver implementando um plano B. É bem provável que essa transição seja muito mais traumática para a Grécia do que para o restante da Europa.

8. Com a meta final de combater o mais rapidamente possível a probabilidade de mais sofrimento humano, dor e incerteza, a Europa conta com os instrumentos e instituições necessários para limitar o contágio e preservar a integridade da zona do euro. Mas isso vai exigir a ação do BCE em conjunto com medidas por parte do Mecanismo Europeu de Estabilidade e o Banco Europeu de Investimento voltadas para a conclusão de uma união bancária e avançando no sentido da integração fiscal.

9. Mas é bastante duvidoso que a Grécia seja capaz de recuperar seu status de membro pleno da zona do euro. De fato, na ausência de uma gestão de crise extremamente habilidosa, o país corre o sério risco de se converter num estado falido. Em vez de simplesmente assistir ao processo, a Europa precisa garantir que a saída da Grécia da zona do euro, formada por 19 países, não resulta também na sua dissociação da União Europeia como um todo. Isso pode envolver um acordo de pertencimento como associada,por exemplo.

10. Por fim, podemos esperar uma explosão de distribuição de culpa. Essa atividade improdutiva pode acabar retardando a absorção das lições que a Europa precisa internalizar a partir desse triste desfecho: uma série de promessas de reforma quebradas por diferentes governos gregos foi agravada pela teimosia política, análise equivocada e acompanhamento inconsistente por parte da Europa, que está contribuindo para a perda da Grécia como membro funcional da família. / Tradução de Augusto Calil

* é conselheiro econômico chefe da Allianz, presidente do Conselho de Desenvolvimento Global e foi diretor executivo e codiretor de investimentos da Pimco