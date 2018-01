Dez maiores bancos do Brasil concentram 42% dos ativos A agência norte-americana classificadora de risco de crédito Standard & Poor´s divulgou nesta sexta-feira um relatório sobre os grandes bancos brasileiros, destacando a grande concentração dos ativos do setor. "Em setembro de 2002, esses bancos respondiam por 42% do ativo total do setor bancário, em comparação com 32% em março de 2000", diz o relatório. O lado positivo, diz a agência, é que os grandes bancos podem reforçar o perfil de negócios num mercado competitivo. A S&P afirma que as aquisições concluídas este ano reforçaram a concentração de ativos do setor nas mãos dos 10 maiores bancos privados. A agência diz que os maiores bancos brasileiros se mostraram firmes no propósito de fazer aquisições, apesar do ambiente econômico desfavorável nos mercados financeiros desde meados deste ano. A agência lembra que o Itaú, segundo maior banco privado, anunciou recentemente as aquisições do banco BBA Creditanstalt e do banco Fiat, enquanto Bradesco, maior banco privado, comprou o BEA e o Mercantil de São Paulo. O Unibanco ampliou a presença no mercado varejista com parcerias com grupos como o Magazine Luiza e o Ponto Frio. Compras devem continuar Para a S&P, é provável que os três bancos continuem buscando crescer mediante aquisições. "E seria surpresa a venda deles para grandes bancos estrangeiros", diz o relatório, que não descarta a compra de instituições de pequeno e médio portes por estrangeiros já estabelecidos no País. A participação estrangeira no setor bancário brasileiro pode diminuir ainda mais, em parte como consequência das voláteis condições do mercado, afirma o relatório da Standard & Poor´s. No curto prazo, deverá acontecer a venda de unidades não estratégicas para bancos locais, como a planejada venda do Sudameris pelo italiano Intesa, ainda que não esteja claro quem vai comprá-lo, após a desistência do Itaú há algumas semanas. A diminuição da presença dos estrangeiros deve ser analisada caso a caso, diz o relatório, lembrando que a participação estrangeira cresceu de 8,4% em 1995 para 29,9% dos ativos totais no setor bancário do Brasil em 2001. "Espera-se que os bancos estrangeiros com interesses estratégicos de longo prazo continuem comprometidos com suas subsidiárias", afirma a S&P. Boa notícia Segundo a agência, em alguns casos de aquisições de operações de bancos estrangeiros por bancos locais, a transação pode ser uma boa notícia para os acionistas dos bancos estrangeiros que não possuem interesse estratégico no Brasil. Na opinião da agência classificadora de risco de crédito há espaço para uma maior concentração no setor bancário brasileiro. "O mais provável é que ela ocorra com os grandes bancos de varejo adquirindo bancos ou empresas de serviços financeiros para reforçar ou complementar as unidades de negócios", diz o relatório da S&P. Segundo a agência, a área de administração de recursos de terceiros sofreu uma drástica redução nas taxas de administração e "não há sinais de que esse processo possa ser revertido em breve". O segmento dos investidores institucionais foi o mais afetado, afirma. A necessidade de ampliar os volumes de recursos administrados para equilibrar receitas e despesas esteve na base de várias aquisições neste segmento, como as do Lloyds Asset Management e a do Dresdner Asset Management, afirma a S&P. Crédito ao consumidor O interesse na obtenção de escala no segmento de crédito ao consumidor e as maiores margens neste mercado levaram a aquisições de operações de crédito ao consumidor pelos grandes bancos de varejo, assim como a aquisição do Finasa pelo Bradesco, diz. A Standard & Poor´s declara-se cautelosa ao determinar os benefícios das aquisições no setor bancário, analisando o histórico do banco e a capacidade da administração para integrar as instituições adquiridas. "Como restaram poucos alvos relevantes para aquisições no setor bancário brasileiro, existe uma tendência de preços mais elevados e prazos de retorno do investimento mais longos", diz o relatório. Dificuldades A agência aponta possíveis dificuldades em melhorar a eficiência operacional dos bancos. "Geralmente, após uma aquisição, os bancos experimentam um aumento no número de funcionários e de agências e precisam integrar plataformas tecnológicas diferentes", diz. Bradesco, Itaú e Unibanco, com a experiência de diversas aquisições, já reduziram este risco, afirma. Outra preocupação apontada pela agência neste cenário de consolidação bancária é o financiamento da aquisição por meio da emissão de dívida subordinada, "o que vem reduzindo a qualidade intrínseca do capital dos bancos". Segundo o relatório, o uso de recursos de investidores e credores para financiar aquisições representa um risco maior para o banco do que o uso de recursos de acionistas, já que o dinheiro dos investidores não é encarado como permanente e normalmente é pago por meio dos dividendos do banco. "Além disso, o ágio gerado nas aquisições é outro fator negativo se mantido no balanço do bancos por um prazo longo", afirma o documento.