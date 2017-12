Dezembro começa negativo para varejo paulista As vendas do varejo da região metropolitana de São Paulo registraram queda para a maioria dos comerciantes durante a primeira semana de dezembro. Para 45% dos entrevistados em uma sondagem realizada pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP), o movimento foi menor que na mesma semana do ano passado. Para 26%, as vendas foram iguais e, para 29%, os resultados foram maiores. Os números não surpreenderam os comerciantes, que já esperavam um desempenho negativo. Esta era a expectativa de 57% dos entrevistados. O setor de bens semiduráveis foi o que mais sofreu durante o período: as vendas caíram para 58% dos 200 comerciantes que participaram da pesquisa, e subiram apenas para 29%. Com relação aos bens duráveis, 52% registraram queda e 31% tiveram aumento. Já para os bens não-duráveis, 46% apontaram movimento igual ao do ano passado, 27% tiveram crescimento maior e outros 27% registraram queda no período. Presente de Natal Outra pesquisa realizada pela Fecomércio mostrou que 72,9% das pessoas pretendem dar pelo menos um presente neste Natal e 22,29% não vão presentear ninguém. A maioria dos consumidores (45,86%) deve desembolsar entre R$ 31 e R$ 60. Apenas 22,86% dos entrevistados pretendem gastar mais de R$ 60. De acordo com a avaliação da Fecomércio, mesmo que o movimento de Natal mostre algum fôlego, a expectativa para o fechamento de 2003 é de uma queda de 1% no faturamento em relação a 2002. A análise é de que o fraco desempenho no setor de bens duráveis, assim como dos semiduráveis, mais especificamente vestuário, impossibilitou resultados melhores. Por outro lado, o quadro neste final de ano já mostra sinais de mudança, o que pode indicar uma melhora em 2004 para o setor e a economia brasileira. A expectativa inicial é de um crescimento de 3%.