DF: custo da construção civil cai 0,24% O Custo Unitário Básico (CUB) residencial recuou 0,24% em abril, sobre março, no Distrito Federal. A conclusão é do Sindicato da Indústria da Construção Civil local (Sinduscon-DF). Com a queda, o CUB fechou abril em R$ 483,63 por metro quadrado. O preço da mão-de-obra não variou em abril e representou R$ 246,72 por metro quadrado. Já o preço da cesta de materiais de construção, composta por 46 itens, baixou 0,92%, de R$ 238,09 em março, para R$ 236,90 em abril. Com os números de abril, o CUB apresenta alta acumulada de 0,51% no ano e de 7,40% nos últimos 12 meses. Os valores referem-se ao CUB médio do Distrito Federal, calculado com base nos 24 tipos de imóveis residenciais pesquisados pelo Sinduscon-DF. A entidade acompanha os preços de empreendimentos de um, quatro, oito e 12 pavimentos, com apartamentos de dois ou três dormitórios e três padrões de acabamento.