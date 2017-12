Dia agitado nos mercados Hoje, o jornal Folha de São Paulo publicou que o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Martus Tavares, haveria autorizado suplementação de verbas para a obra do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, do qual houve acusações de desvios de verbas pelo juiz Nicolau dos Santos Neto, foragido há 83 dias. O governo divulgou nota declarando que as informações não têm fundamento e distorcem os procedimentos realizados. (Veja mais matérias a respeito no link abaixo.) Conforme apurou a editora Cláudia Ribeiro, o mercado reagiu a um primeiro momento de crise, recuperando-se ao final da manhã. Porém, as notícias de que a revista IstoÉ anteciparia sua edição, divulgando gravações comprometedoras entre o ministro e o juiz. Com isso, os mercados reagiram fortemente. Além disso, o Supremo Tribunal Federal a liminar que impede o leilão do Banespa, o que desanimou os investidores. Cotações A Bovespa fechou em forte queda de 3,57% e volume financeiro de R$ 557 milhões, apesar dos bons resultados nos mercados estrangeiros. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em alta de 0,05%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 1,84%. A intranqüilidade fez caírem as cotações dos C-bond - títulos da dívida externa brasileira - em 0,50%. O dólar atingiu a máxima de R$1,8160, fechando em R$ 1,8130, com alta de 0,55%. Operadores comentam que, nesse preço, o dólar ainda está num patamar bastante confortável, entre R$ 1,75 e R$ 1,85. E os juros prefixados em contratos de swap de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, fecharam em 18,95 % ao ano, frente a 18,58% ao ano ontem. Amanhã Além dos desdobramentos da crise política, os mercados aguardam dados que serão divulgados a respeito do índice de preços ao produtor, vendas no varejo e produção industrial nos EUA. Se os desmentidos do governo forem suficientemente enfáticos, e os dados da economia norte-americana positivos, os mercados devem se recuperar. A política do governo dos EUA é de promover uma desaceleração lenta, evitando uma possível recessão mais à frente. Assim, se os dados confirmarem essa tendência, haverá otimismo e disponibilidade de recursos. Como os indicadores da economia brasileira também estão favoráveis, cabe ao governo esfriar a crise política interna. Mas, se houver realmente novos elementos que agravem a situação da cúpula do poder e a economia norte-americana voltar a mostrar-se superaquecida, os mercados aqui terão dias difíceis.