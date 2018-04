Dia da Consciência Negra fecha bancos em 316 cidades As agências bancárias das duas maiores cidades do Brasil não abrem amanhã, dia em que algumas regiões celebram o feriado do Dia da Consciência Negra. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 316 cidades terão bancos fechados amanhã, incluindo as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Maceió e Manaus. Outras grandes cidades como Campinas, Guarulhos, Ribeirão Preto e Sorocaba, todas no interior paulista, e Volta Redonda, no Rio de Janeiro, também não terão expediente bancário ao público. Nesses locais, as contas de consumo - como água, luz, telefone e TV por assinatura - e carnês que vencem amanhã poderão ser pagos no dia seguinte, 21 de novembro, sexta-feira, sem incidência de multa. A lista de todas cidades com bancos fechados pode ser conferida na página da Febraban na internet.