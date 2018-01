Dia da Criança: ofertas e novidades Segundo pesquisa da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), o mercado de brinquedos teve um crescimento de 30% de 1995 para 1999. O investimento previsto para este ano no setor é de R$ 214 milhões, quase o dobro do de quatro anos atrás. Porém, com a chegada do Dia da Criança, a ansiedade cresce não só entre os lojistas, que esperam atingir recordes de vendas, mas também entre os pais, preocupados em agradar os filhos. A pesquisa também mostra que, em 1996, os brinquedos voltados para crianças menores eram os que mais passavam por inovações. Atualmente, os que buscam trabalhar o lado afetivo das crianças têm apresentado mais lançamentos. Em relação ao preço, são os brinquedos de até R$ 30 que mais têm sido vendidos, representando 75% das vendas. Brinquedos da moda Segundo os donos de grandes lojas de brinquedos, os brinquedos "da moda" são os produtos relacionados ao desenho japonês Digimon. "Os bonecos da série Digimon são, sem dúvida, os mais procurados e comprados", diz o diretor das lojas RiHappy, Ricardo Sayon. Um pacote com 100 bonecos dos personagens da série custa R$ 7,90 na RiHappy, R$ 9,90 nas lojas Americanas e R$ 11,90 na PB Kids. Sayon cita também outros produtos disputados pela garotada: a boneca Bebê Gessinho, uma boneca que "quebrou" uma mãozinha e um pezinho e, para sarar, é preciso pôr o "gesso" que acompanha a embalagem (R$ 34,90 na Ri Happy e no site Submarino, R$ 28,50 nas lojas Americanas, R$ 31,00 na PB Kids, ), e uma opção para bolsos mais recheados, como as scooters, que são patinetes motorizados (um scooter elétrico custa R$ 360,00 na RiHappy, R$ 444,90 na PB Kids. O modelo mais barato, da Bandeirante, custa R$ 59,71 no Submarino). Leitura Para as crianças que gostam de ler ou são incentivadas a isso, uma ótima opção são os livros das aventuras do aprendiz de feiticeiro Harry Potter, uma mania entre as crianças do mundo inteiro. Um exemplar de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", por exemplo, custa R$ 12,80 na Saraiva, R$ 12,76 no Submarino. No Brasil, ainda não foram lançados todos os livros da série.