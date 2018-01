Dia da Criança: passeios como presente Parques de diversão Hopi Hari: O famoso parque Hopi Hari tem 40 atrações, distribuídas em cinco áreas temáticas. São brinquedos para todas as idades, além de espetáculos e cinemas. O visitante pode optar por se divertir em rodas gigantes - uma delas tem 40,30 metros de altura -, elevadores de 69,5 metros de altura que despencam em queda livre ou em barcos que navegam ao longo de 600 metros de corredeiras impulsionadas por bombas hidráulicas, dentre várias outras atrações para todos os gostos. Ingresso com direito a todas as atrações, exceto os brinquedos Namuskita e os jogos do Eléktron e do Aribabiba: R$ 35,00. Se preferir, o consumidor pode optar por diferentes pacotes: "Familiaris Kontúti", de R$ 113,00, que dá direito a dois passaportes para adultos e dois infantis e um vale para o estacionamento de Hopi Hari; o "Familiaris", de R$ 99,00, que inclui um passaporte único para dois adultos e duas crianças (de até 10 anos); "Anuali", de R$ 141,00, que dá direito ao ingresso no parque por um ano inteiro. Crianças de 3 a 10 anos pagam R$ 26,00. Telefone para informações: (0xx11) 3273-2773. Funciona das 12h às 20h (quintas e sextas) e das 10h às 20h (sábados, domingos e feriados). Playcenter No ano passado, o parque direcionou suas atrações para o público jovem, investindo em brinquedos mais radicais, como as montanhas-russas Boomerang e Looping Star, Evolution, Skycoaster e Turbo Drop. O passaporte, que dá direito ao acesso a todas as atrações, exceto jogos com prêmios, Castelo dos Horrores, Laser Shots e Skycoaster (uma atração que simula uma combinação de vôo de asa delta com pára-quedas), custa R$ 26,00 à vista ou pelo telemarketing, fone (0xx11) 36182700. A prazo, o preço sobe para R$ 29,00. Há também a opção de ingresso de acesso, de R$ 14,50, mas o visitante deverá pagar à parte R$ 4,50 para cada atração visitada, exceto as que já não estão inclusas do passaporte, que têm preços diferenciados. A entrada é gratuita para adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de 1m 20 de altura e aniversariantes da semana acompanhados de pagantes do passaporte. Funciona das 13h às 22h (quintas e sextas) e das 12h às 22h (sábados, domingos e feriados). Parque da Mônica O parque, inspirado nos personagens de Maurício de Sousa, tem dez mil metros quadrados e oferece mais de 50 atrações para as crianças menores. Durante este mês, a decoração do parque está totalmente voltada para as festas de Halloween. Os ingressos custam R$ 14,00, para maiores de 14 anos, e R$ 18,00 para crianças de dois a 13 anos. Telefone para informações: (0xx11) 3816-7766. Funciona das 10h às 18h (quarta a sexta), das10h às 21h (sábado) e das 10h às 20h (domingos e feriados). Grátis para menores de dois anos e maiores de 65 anos. SESC A programação que as unidades do Serviço Social do Comércio (SESC) reservam para as crianças também são atrativas, com preços baixos. O SESC Vila Mariana, por exemplo, apresenta o espetáculo Brincantando, com jogos infantis, música ao vivo e oficina com os atores do elenco depois da apresentação. O programa custa R$ 6,00, R$ 4,50 (usuário matriculado) e R$ 3,00 (trabalhador no comércio e serviços matriculado, estudantes com carteirinha UNE, UMES e UBES e idosos acima de 65 anos), e acontece nos dias 14, 15 e 22 de outubro, às 15h. Além disso, o Vila Mariana fará apresentações musicais gratuitas, voltadas para o público infantil, nos dias 12, 14 e 15, às 16h30.