Dia das Mães: cuidados especiais Neste período de vendas aquecidas em função do Dia das Mães, a Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, adverte sobre os problemas mais freqüentes para os consumidores. A Fundação destaca que a oferta e publicidade enganosa; informações irregulares sobre preço e taxas de juros cobrados nos pagamentos parcelados; e cobrança de preço maior para pagamento com cartão de crédito em relação ao preço à vista são alguns dos procedimentos adotados pelo comércio. Todos eles ferem o Código de Defesa do Consumidor. No link abaixo, você poderá conferir dicas importantes que podem facilitar as decisões na hora de comprar. O consumidor deve antes de mais nada comparar preços, analisar os juros e escolher a melhor forma de pagamento. Além disso, precisa estar atento a alguns detalhes. Nos alimentos e cosméticos (inclusive importados) os rótulos devem trazer prazo de validade, composição, volume/quantidade, dados sobre o fabricante ou importador, registro no órgão competente e informação sobre as características do produto. Cada produto exige cuidados específicos Os alimentos devem estar em condições adequadas de armazenamento, afastados de fontes de luz e calor e de produtos de higiene ou limpeza. Cestas de café da manhã pedem atenção especial ao número de itens, quantidade, qualidade e marca dos produtos. Se a cesta oferecer produtos não alimentícios, como revistas, CDs, livros, jornais, flores, enfeites, eles devem ser embalados separadamente. Certifique-se através de publicidade, prospecto ou contrato que o fornecedor poderá atender ao prazo de entrega desejado. Se for presentear com peças de vestuário, verifique com a loja a possibilidade de troca. Essa prática não é obrigatória, mas muitos fornecedores a fazem para garantir a fidelidade do cliente. Um comprovante ou uma menção na nota fiscal sobre os prazos e condições para troca vinculam a oferta. Entretanto, a solução de problemas em produtos com defeito, duráveis ou não-duráveis, é garantida pelo Código de Defesa do Consumidor. Nos eletroeletrônicos e eletrodomésticos atente para a rede de assistência técnica autorizada, principalmente se o produto for importado. Exija a garantia e o manual de instruções. Na loja, solicite demonstração desses artigos, caso haja qualquer dúvida. Os fornecedores têm que manter uma amostra sem lacre dos produtos disponíveis, para que o consumidor possa analisar melhor a mercadoria. Isso vale para CDs, fitas de vídeo ou cassete e publicações. Aparelhos celulares merecem atenção diferenciada. Analise as vantagens de cada aparelho, pois as diferenças de preços são grandes entre o sistema pré-pago e o sistema com conta mensal. No caso dos pré-pagos, atente para a forma de pagamento do recarregamento dos créditos e se existem bônus de créditos embutidos no preço de venda. Cuidado também com a entrega Nas entregas em domicílio só assine o documento de recebimento após examinar o estado geral da mercadoria. Qualquer irregularidade no produto, que impossibilite o recebimento, deve ser anotada no recibo, como justificativa para não aceitar. Já nas compras feitas fora do estabelecimento comercial (por telefone, telemarketing, catálogos e Internet, ou no domicílio), exija se possível, comprovante do prazo de entrega combinado. Na Internet, por exemplo, pode-se imprimir a página do site como forma de garantir a oferta e confirmar o pedido por fax, e-mail ou telegrama. Prefira o pagamento no ato da entrega do produto, evitando o uso de cartão de crédito para não ter seus dados pessoais, como a senha, disponíveis no sistema. Vale lembrar que a nota fiscal é um documento imprescindível no caso de problemas posteriores à compra.