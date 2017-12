Dia das mães será de estabilidade ou de redução nas vendas Pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela Serasa mostrou que a maioria do empresariado brasileiro do comércio espera repetir as vendas do Dia das Mães de 2005 na mesma data em 2006. Segundo levantamento que ouviu 948 empresas em todo o País, 43% dos entrevistados esperam resultado semelhante, 35% apostam em crescimento das vendas e 22% aguardam a redução. Na análise regional, os empresários do Nordeste, 48%, e do Norte, 46%, acreditam que o volume de vendas será maior este ano. Na outra ponta, os entrevistados da região Sul foram os menos otimistas, com 24% apontando em alta. De acordo com a pesquisa, as grandes empresas do setor projetam um cenário mais favorável que as demais: 62% delas esperam crescimento das vendas. As pequenas contam com estabilidade e queda. Faturamento Segundo o levantamento, a maior parte dos empresários do comércio, 63%, espera para o Dia das Mães queda ou o mesmo faturamento verificado na mesma data em 2005. Somente 37% acreditam em aumento. As grandes empresas do setor são mais otimistas: 60% esperam alta, enquanto apenas 33% das pequenas empresas compartilham da mesma perspectiva. As regiões menos otimistas com o faturamento são a Sul e o Centro-Oeste, onde somente 29% esperam alta. Já a região Nordeste é a mais otimista: metade dos empresários aposta em aumento. Formas de Pagamento Quanto às formas de pagamento para as compras da data comemorativa, espera-se que 37%, em média, sejam à vista, e que 63% sejam a prazo. As vendas à vista serão priorizadas por dinheiro e cheque, totalizando 71% das transações à vista. Nas vendas a prazo, a maior parte do comércio espera que predomine na hora do pagamento o cheque pré-datado, com 37%. O levantamento foi realizado entre os dias 6 e 12 de abril e ouviu empresas representativas do setor do comércio, dos portes pequeno, médio e grande e das regiões Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste.