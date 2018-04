Dia das Mães: veja ofertas de eletrodomésticos Na última semana para compra de presentes do Dia das Mães, lojas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos estão oferecendo uma série de ofertas. Na Casas Bahia, por exemplo, os clientes dispõem de um seguro contra desemprego ao comprar móveis e, nas compras a prazo com parcelas superiores a R$ 34,00, o consumidor ganha uma cesta de alimentos. No Carrefour, os juros para as compras parceladas de TVs e vídeos são de 1,99% ao mês. Nas lojas do Eletro o consumidor encontra as seguintes ofertas: a batedeira Arno ciranda nova com três velocidades sai por R$ 49,80; o refrigerador Bosch RB46 de 445 litros sai por R$ 999,00; o microondas Electrolux de 32 litros sai por R$ 329,00; a cafeteira Kenmore sai por R$ 29,70; o DVD LG 4230 sai por R$ 499,00; a lavadora Brastemp de 7 quilos custa R$ 949,00; o depilador Philips Satinelle sai por R$ 138,00; e o fogão Continental spazio de 4 bocas sai por R$ 269,00. Na loja do hipermercado Extra da Praça Ramos, Centro de São Paulo, as principais ofertas são: o aparelho de jantar, chá e café com 28 peças de porcelana da Schmidt, que custa R$ 89,00; o conjunto de 4 panelas de aço Tramontina, que sai por R$ 180,00; a lavadora Electrolux de 8 quilos, que custa R$ 798,00; o fogão Dako Luna de 4 bocas, que sai por R$ 189,00; a escova modeladora Faet, que custa R$ 19,80 e o secador de cabelos Britânia Sicarre, que sai por R$ 29,70 Nas Lojas Americanas, as principais ofertas para a última semana de compra são: o depilador Philips Santinelle, por R$ 129,00; a cafeteira M&C, que custa R$ 24,90; o conjunto de mantimentos Plasvale, por R$ 9,90; e o aparelho de jantar com 20 peças de porcelana, que custa R$ 39,90. O Ponto Frio está fazendo uma promoção para quem vai assistir à Copa do Mundo em casa. O filho que presentear a mãe com produtos acima de R$ 30,00 ganha uma raspadinha e concorre ao kit torcedor com DVD Sony com Home Theater, TV Sony de 29 polegadas, microondas LG, refrigerador Consul de 115 litros, despertador, dez sacos de pipoca, 24 latas de cerveja, 24 latas de refrigerante, 11 camisetas, 11 cornetas, 11 porta-latas e 11 chapéus. As principais ofertas para o Dia das Mães nas lojas do Ponto Frio são: o refrigerador duplex Bosch de 365 litros, que custa R$ 1.418,00; a lavadora Suggar de 4,5 quilos, que sai por R$ 299,00; a lava-louças Solution da Brastemp, que custa R$ 999,00; o microondas LG de 19 litros, que custa R$ 249,00; a cafeteira Premiun, que sai por R$ 29,90; o liqüidificador Ultramix também, que custa R$ 29,90; a esteira elétrica dobrável da Caloi, por R$ 589,00; e a estante Somopar, que sai por R$ 399,00. Carrefour tem juros menores O Carrefour está com uma série de promoções em produtos eletrônicos. Televisores, videocassetes, DVDs e aparelhos de som podem ser parcelados em até 12 vezes com juros mensais de 1,99%. Normalmente, o hipermercado cobra juros de 4,80% ao mês. Entre as principais ofertas estão: a TV Philco PCS 2976 de 29 polegadas que custa R$ 969,00; a TV Philips 20PT428 de 20 polegadas custa R$ 499,00; o videocassete Philips VR 607 sai por R$ 399,00; o DVD LG 4230N sai por R$ 499,00; e o mini system Sony MHC-DX20 com controle remoto custa R$ 749,00. Casas Bahia oferece seguro desemprego Nas lojas das Casas Bahia, o filho poderá encontrar uma série de produtos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis. A linha de eletroeletrônicos pode ser comprada em até 10 vezes sem juros e sem entrada. Os produtos Consul e Brastemp e toda a linha de móveis têm seguro contra desemprego. O pagamento dos móveis pode ser parcelado em até 15 vezes sem juros e sem entrada, com o primeiro pagamento para o dia 13 de julho de 2002. Nos financiamentos de móveis com parcelas de valor superior a R$ 34,00, o cliente ganha uma cesta de alimentos. As principais ofertas das Casas Bahia são: a TV Mitsubishi de 20 polegadas, que sai por R$ 699,00, com garantia até o último jogo da Copa de 2006; a lavadora Consul com capacidade para 5 quilos e duplo enxágüe, que custa R$ 699,99; o forno de microondas Electrolux de 27 litros, que sai por R$ 349,00; a cozinha Diamante com 1 paneleiro duplo, 1 armário triplo e 1 armário de geladeira, que custa R$ 840,00; e o conjunto de mesa Granada com 4 cadeiras, que custa R$ 360,00.