Dia de alta na Bolsa O mercado financeiro em Nova Iorque não funcionou hoje, devido ao feriado do Dia da Independência. Com isso, os negócios no Brasil seguiram apenas as notícias do cenário doméstico. O mercado de ações continua sendo apontado como uma boa opção de investimento, já que existe a possibilidade de uma nova redução da taxa de juros básica - Selic. Muitos analistas afirmam que essa queda ainda não veio devido às incertezas em relação ao preço do petróleo e ao desaquecimento da economia norte-americana. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou o dia em alta de 1,12%. Apesar das boas perspectivas, o investidor deve manter a cautela e destinar apenas uma parte de seus recursos para o mercado de ações. Isso porque o investimento é considerado de risco e não há nenhuma garantia de rendimento em qualquer período especificado. Dólar registrou queda A moeda norte-americana encerrou os últimos negócios do dia cotada a R$ 1,8100, registrando queda de 0,28% em relação ao fechamento comercial de ontem. Os juros subiram um pouco. Títulos prefixados de swap, com base em 252 dias úteis, melhor indicador dos juros de longo prazo, pagaram taxas de 18,67% ao ano. Ontem papéis com as mesmas características fecham o dia com juros de 18,63% ao ano. Hoje o Banco Central, por intermédio do Tesouro Nacional, leiloou 2,5 milhões de títulos prefixados com prazo de seis meses, pagando juros de 17,86% ao ano. Também foram para leilão 1 milhão de papéis prefixados de 301 dias com taxa de 18,42% ao ano.