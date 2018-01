Dia de perdas nas Bolsas Os investidores em Bolsas de Valores tiveram um dia de perdas. O índice Ibovespa, que representa a cesta das principais ações do País, fechou com um recuo de 2,67%, depois de trabalhar a maioria do dia em baixa. Novamente, o mercado nacional foi influenciado pelas Bolsas norte-americanas, e pela expectativa de juro mais alto nos Estados Unidos. O Índice Dow Jones, o principal da Bolsa de Valores de Nova Iorque, fechou com recuo de 2,34%, e a Nasdaq, bolsa eletrônica que reúne empresas de tecnologia, caiu 2,06%. Os preços das ações nos Estados Unidos, especialmente das empresas de tecnologia, ainda estão buscando um patamar mais estável. Há uma grande discussão se o nível de preços destas ações já não subiu muito. Além disso, a expectativa de alta das taxas de juros norte-americanas também traz oscilações mais fortes. Juros mais altos prejudicam ações Os investimentos em ações perdem atratividade diante da alta de juros por dois motivos. Primeiro, os investidores escolhem entre aplicações financeiras, pelo rendimento prometido, dado um nível de risco. Se os juros sobem, atraem clientes das Bolsas, que desejam um rendimento maior com menor risco. Estes investidores vendem então ações para aplicar em operações de renda fixa. Em segundo lugar, os atuais preços das ações nos Estados Unidos embutem uma expectativa de crescimento de longo prazo da economia do País. Uma alta dos juros põe um freio nesta expectativa. Se o governo aumenta os juros, para conter eventuais pressões de inflação, o crédito fica caro, o que afasta o consumidor das compras, desacelerando o crescimento das empresas. Logo, uma alta dos juros também prejudica o resultado das empresas porque reduz as compras. Daí se pode comparar o efeito com o Brasil. Se o governo brasileiro sobe os juros, atrai investidores em ações para os títulos de renda fixa. E os resultados das empresas também são prejudicados, com o custo mais caro do dinheiro para investimento e a retração das compras pelo encarecimento do crédito.