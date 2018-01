Dia de perdas para Bolsas Uma sexta-feira nervosa no mercado financeiro internacional. Pesou muito para o desempenho do dia a expectativa de novo aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, em junho. Internamente, sem vontade própria, o mercado caminha no ritmo destas oscilações. A Bolsa paulista chegou a registrar uma queda de 4,81%. No fechamento, as perdas eram de 2,05%, acompanhando o mercado norte-americano. O índice Dow Jones fechou com baixa de 1,40%. A Nasdaq, bolsa eletrônica dos Estados Unidos, que reúne empresas de tecnologia e informática, perdeu mais 4,19% de seu valor. Segundo apurou o editor Francisco Carlos de Assis, a queda da Bovespa só não foi mais expressiva porque a SEC - que tem o papel de autorizar a venda de ativos e as operações nos mercados norte-americanos - autorizou a troca de ações da Telesp por papéis da espanhola Telefónica S/A. Dólar médio do dia fica em R$ 1,8454 O nervosismo afetou o mercado de dólar, provocando uma nova elevação das cotações. É de se esperar que em momentos de oscilações mais fortes, mais investidores, empresas e bancos tentem se proteger comprando mais dólares. Especialmente quando se acredita que as turbulências podem pressionar com mais força o preço do dólar. No fechamento do dia, o dólar era cotado a R$ 1,841, na ponta de venda, com uma valorização de 0,33%. O mercado operou o dia inteiro em alta. Na média do dia, segundo o Banco Central, o dólar fechou em R$ 1,8454, com alta de 0,81%. Este é o dólar oficial usado nos contratos. Taxa de juro volta a subir Os juros também subiram. A taxa do swap prefixado de um ano fechou com juro de 21,98% ao ano, com uma base de 252 dias úteis. Ontem, esta taxa estava em 21,51% ao ano. Diante da pressão por aumento dos juros, o Tesouro Nacional anunciou hoje a suspensão do leilão de títulos prefixados na próxima terça-feira. O governo teme que o mercado force nova alta dos juros. Com as oscilações mais fortes no mercado financeiro, os investidores acabam exigindo juros maiores para comprar títulos prefixados. O governo nem quer aceitar estes juros, nem quer arriscar fazer o leilão e depois ter que rejeitar todas as propostas. O Tesouro apenas vai colocar títulos com juros pós-fixados no próximo leilão, que são mais seguros para o investidor. Nível de juros no Brasil também preocupa Neste contexto de fortes oscilações do mercado internacional, há um consenso entre os analistas que o Comitê de Política Monetária (Copom) não deve reduzir os juros na próxima quarta-feira. Hoje os juros básicos estão em 18,5% ao ano (taxa Selic). Existe muita preocupação que novas altas de juros nos Estados Unidos afastem o investidor do Brasil. A saída de capital forçaria uma alta do dólar, o que é inflacionário. Também o petróleo é um motivo de preocupação sobre o futuro comportamento dos preços no Brasil. A semana, portanto, termina ainda mais nervosa do que começou. A definição do aumento dos juros dos Estados Unidos, na terça-feira, para 6,5% ao ano, não conseguiu reduzir as oscilações. Nem é possível ver o horizonte do fim desta crise de incertezas.