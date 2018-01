Dia dos Namorados deve superar Dia das Mães em vendas O Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC Brasil) espera que as vendas a prazo no Dia dos Namorados superem o desempenho do Dia das Mães e que a data passe a ocupar o segundo lugar no calendário do varejo, atrás apenas do Natal. De acordo com nota divulgada à imprensa pela entidade, as Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) de todo o País acreditam que o consumo nos dias anteriores a 12 de junho deva crescer entre 3% e 5% na comparação com as vendas do mesmo período do ano passado, em função do aumento de R$ 40 no salário mínimo e da cultura de presentear. A expectativa decorre do fato de que as consultas ao SPC Brasil para o Dia das Mães este ano foram 19% inferiores ao verificado no ano passado e, se comparadas ao desempenho registrado no Dia dos Namorados de 2004, as vendas foram 30,85% menores. Para o SPC Brasil, jóias, celulares, calçados, jantares românticos e noites em motéis devem apresentar bom desempenho de vendas nesta semana e aumento nas consultas de análise de crédito.