Dia dos Namorados eleva vendas em SP em 3,6% As vendas do Dia dos Namorados cresceram 3,6% no período de 6 a 12 de junho deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas à vista e com cheques pré-datados subiram 3,7%, enquanto que as compras a prazo caíram 15,3%. Os dados são da Serasa, empresa de análise de crédito e negócios. Segundo a empresa, o crescimento das vendas à vista está relacionado à base de fraca de comparação do ano de 2003. A queda das vendas parceladas mostra que o consumidor está tentando regularizar as pendências financeiras antes de assumir novas dívidas. As exceções ficam apenas para aquisições de celulares e de alguns semiduráveis, como confecções. O Dia dos Namorados é terceira melhor data para o varejo e, como neste ano caiu num sábado, muitas compras foram efetuadas durante a semana. As compras de última hora, principalmente as realizadas em shopping centers, foram determinantes para o desempenho do varejo. Os resultado para o setor poderiam ter sido até melhores, caso a data não caísse na ponte do feriado de Corpus Christi, que acabou motivando a oferta de presentes ligados a entretenimento, como viagens, restaurantes etc.