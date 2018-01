Dia dos Namorados: vendas maiores O movimento neste final de semana foi maior nos principais shoppings da cidade. Nem o calor atrapalhou o movimento nas lojas, beneficiado pela proximidade do pagamento do salário. A maioria dos lojistas estima que já alcançou as metas de vendas traçadas para o Dia dos Namorados. A expectativa da Associação dos Lojistas de Shopping (Alshop) é faturar entre 6% e 8% . No Shopping Metrô Tatuapé, por exemplo, o movimento ontem superou em 30% um domingo normal. Nos shoppings da Rede Plaza - que reúne o West Plaza, o Paulista e Plaza Sul -, os resultados obtidos até ontem estavam dentro da previsão de crescimento de 15% nas vendas ante a mesma data de 1999. O Shopping Light, que fica no centro da cidade, recebeu 60 mil pessoas no sábado, 20 mil a mais que em um dia normal. O consumidor também está gastando mais neste ano. A compra média que, em 1999, oscilou entre R$ 70 e R$ 100. Este ano, entre R$ 100 e R$ 150. Dentre os produtos mais vendidos estão os perfumes, artigos de vestuário e CDs.