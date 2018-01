Dia dos Pais: crescem vendas a prazo As vendas a prazo, apuradas pelo Indicador Serasa do Nível de Atividade do Comércio, cresceram 33,9% em todo o País neste fim de semana do Dia dos Pais em relação ao mesmo período de 99. No caso das vendas à vista e com cheques pré-datados, o aumento foi de 9,6%. No geral, as vendas apresentaram variação positiva de 10,7% na comparação com igual período do ano passado. O indicador registrou ainda durante a semana (de segunda a quinta-feira), em todo o Brasil, crescimento de 48,3% nas vendas a prazo e de 6,2% nas vendas à vista e com cheques pré-datados, acumulando uma variação de 6,3% nas vendas totais. De acordo com a Serasa, o crescimento das vendas a prazo foi motivado pelas promoções, pelas diversas modalidades de pagamentos oferecidas e pelo alongamento nos prazos de cheques pré-datados e financiamentos.