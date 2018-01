Dia dos Pais: crescem vendas à vista As vendas à vista do comércio paulista no Dia dos Pais cresceram 17%, em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento, divulgado pela Associação Comercial de São Paulo, foi registrado no número de consultas ao Telecheque, indicador das vendas à vista. Já as consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), termômetro das vendas a prazo, registraram um crescimento de 3,4%, quando comparadas ao movimento de 1999. Para o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Alencar Burti, o maior aumento das consultas ao Telecheque indica que o consumidor optou por presentes de menor valor. Em sua opinião, o movimento no comércio em agosto será superior ao do mesmo mês do ano passado.