Dia dos Pais deve ampliar em 10% vendas de eletroeletrônicos As vendas de eletroeletrônicos para o Dia dos Pais devem crescer 10% neste agosto ante o mesmo mês do ano passado, de acordo com estimativa divulgada hoje pela Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). Os fabricantes estão otimistas, segundo o presidente da entidade, Paulo Saab, já que a data está movimentando as vendas de DVDs, microsystems e barbeadores elétricos. Na avaliação da entidade, um dos fatores que mais contribuiu para o aumento das vendas foi a pequena variação de preços no setor. Entre janeiro e julho, os eletroeletrônicos de consumo tiveram variação de preços de 0,54%, segundo a Fipe, abaixo do índice de preços medido pela entidade, que foi de 3,02% no mesmo período. A Eletros ainda não concluiu o levantamento do segundo trimestre, mas os dados referentes aos três primeiros meses do ano mostram alta de 11,76% nas vendas em relação a igual período do ano passado, com destaque para televisores, aparelhos de DVD e de som.