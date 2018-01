Dia dos Pais em suaves prestações Tradicionalmente, o carro chefe das vendas do Dia dos Pais, no segundo domingo de agosto, é o setor de bens duráveis. Mas este ano, o frio pode fazer com que as compras migrem para o vestuário. "Muita gente pode trocar o barbeador por uma malha de lã ", diz o economista da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FCESP), Fábio Pina. Mas como o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora, só um ou dois dias antes da data será possível calcular com precisão o aumento de vendas e qual o setor que terá o melhor desempenho. Fábio Pina diz que para o comércio, se o frio continuar, pode trazer um aumento no faturamento e explica: "As roupas e inverno são mais caras". Ofertas e crédito mais fácil Segundo o economista, as promoções já estão em praticamente todas as vitrines. Os descontos são os mais variados, mas o principal é o estímulo ao crédito. "O parcelamento hoje chega a 6 vezes sem juros. Em alguns setores o prazo de pagamento chega a um ano e as exigências para a concessão do crédito estão menores", garante Pina. Mas ele próprio reconhece que, apesar dos juros já terem caído um pouco, não seguem o ritmo de queda da taxa básica de juros Selic, que está em 16,5% ao ano. Hoje, a taxa do crediário pode chegar a 70% ao ano. Já chegou a 200% no período de 12 meses. "Mas o crédito ainda está caro", conclui. Shoppings Nos shoppings a expectativa é que os juros menores, os descontos, os prazos de pagamento maiores e o frio devem aquecer as vendas. O presidente da Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sayon, espera um crescimento entre 7% e 9% no dia dos pais deste ano, puxado pelas vendas de roupas de inverno. " A venda de roupas femininas também deve aumentar, já que as mulheres aproveitam para comprar também alguma coisa para elas", diz Sayon. Além dos descontos que algumas lojas estão concedendo de até 20%, alguns shopping investem mais pesado nos prêmios. O Shopping Ibirapuera vai sortear 4 carros Renault Megane e o ABC, um Fiat Pálio. Já o Tamboré vai sortear 16 aparelhos celular pré-pagos e o Shopping Raposo vai distribuir 50 relógios de pulso para os pais. Internet: navegue em promoções Os sites que vendem produtos pela Internet também já estão ligados no Dia dos Pais. Navegando rapidamente, você encontra uma lista de produtos com descontos na home page da rede Ponto Frio , no site das Lojas Americanas e no Submarino (veja nos links abaixo). Outros sites também oferecem descontos, listas de idéias para pais de vários estilos diferentes e até vale compras se você gastar acima de uma determinada quantia. É só pesquisar.