Dia dos Pais: shoppings prevêem lucro O Dia dos Pais, no segundo domingo do mês, deve manter aquecidas em agosto as vendas do comércio que acabaram de registrar, em julho, crescimentos de 10,5% (a prazo) e 10,4% (à vista) na cidade de São Paulo, segundo dados da Associação Comercial. A queda dos juros e as promoções dos shoppings estão alimentando expectativas bastante otimistas entre os comerciantes. O presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop), Nabil Sahyoun, estima que as vendas crescerão de 7 a 9% em relação a mesma época do ano passado. E as baixas temperaturas, segundo Sahyoun, sinalizam um bom desempenho para as lojas de confecção. Shoppings têm promoções para todos os gostos Os shoppings estão anunciando promoções para todos os gostos, das mais inovadoras como um concurso literário às mais conhecidas como sorteios de carros. O Shopping Ibirapuera, por exemplo, vai sortear no dia 14, quatro Renault Mégane Hatch, zero km. Os Shoppings: Center Norte e SP Market também estarão sorteando automóveis. O Shopping Leste Aricanduva optou por oferecer descontos. Ou seja, de 1º a 18 de agosto os lojas estarão com descontos entre 10% e 50% em todos os produtos. Já o Morumbi Shopping estará realizando uma promoção de cunho literário. Os interessados - não é necessário comprar para participar - deverão escrever uma história sobre seus pais. Serão escolhidas três histórias, separadas nas seguintes faixas etárias: de 12 a 20 anos, de 21 a 35 anos e de 36 anos em diante. Os talentos da escrita serão premiados com duas passagens para Nova Iorque. Seguindo a linha criativa, o Shopping Anália Franco promove uma programação de cursos, palestras e shows, voltada aos pais.