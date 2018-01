Dia dos Pais: tente surpreender sendo original Neste Dia dos Pais, fuja de todos os presentes de última hora que não tenham nada a ver com seu pai ou que tenham tudo a ver com o cotidiano de trabalho dele. Exemplos como meias, pijamas, loção pós-barba, caneta, pasta executiva e cueca devem estar fora da sua lista. Outro conselho: não seja prático e não peça conselhos à mãe. Ela pode acabar recomendando um dos itens acima e a sua surpresa estará destinada a um canto do armário. O melhor mesmo, segundo especialistas, é buscar na personalidade do pai o presente mais interessante. Para Raquel Valente, coordenadora dos cursos de graduação e pós-graduação em moda da Faculdade Santa Marcelina, o presente deve ser para o pai e não para o carro ou para a casa. Segundo ela, perguntar à mãe pode atrapalhar e o melhor mesmo é ser espontâneo. "Normalmente, a mãe é prática e irá direcionar a escolha para as necessidades. Afinal, ela sabe de que o pai precisa. Então, recomendará pijamas e cuecas quando, na verdade, ele queria um livro." Ousadia garante surpresas Uma das formas de surpreender, segundo ela, é ser ousado. Dar o que o pai nunca pensou ganhar de alguém. "Não precisa ser caro, pode ser uma foto em família com dedicatória e cartão acompanhando." A professora de etiqueta Christine Yufon também indica como presente uma fotografia da família em um porta-retrato. "Uma foto que exprima um momento feliz. Pode ser o filho com a mãe e os irmãos ou toda a família reunida. Isto poderia surpreendê-lo." Outra dica de Raquel é procurar algo que não esteja ligado com a rotina de trabalho. "Se ele é executivo, não comprar uma gravata, mas uma roupa para o fim de semana. Também não dar carteira e caneta, pois são presentes que se compra com muita facilidade e parece que o filho só imagina o pai trabalhando e ganhando dinheiro, sem o direito de gostar de outras coisas." A professora do curso de Consultoria em Imagem do Centro de Educação em Moda do Senac-SP, Silvana Bianchini, aconselha prestar atenção nos hábitos do pai quando não está trabalhando. "Se gosta de ler, se faz esporte, se viaja, etc. Momentos em que está feliz." Presentes que devem ficar de fora Lembre de deixar de lado os estereótipos. Na opinião de Silvana, não existe alguém que tenha apenas um estilo e, por isso, fica difícil classificar o pai em moderno, clássico, esportista, caseiro, etc. "Como todos, o pai é uma mistura de estilos, não dá para padronizar. Esta seria uma idéia simplista que pode atrapalhar." Para ela, o ideal é parar 15 minutos para pensar e não tratar este dia apenas como uma data comercial. "O pai espera mais do que isso." Presentes impessoais, como caneta, pasta executiva, loção pós-barba, chocolate, gravata, meias, pijama e cueca, devem ser evitados. Silvana acredita que este tipo de presente não fará o pai lembrar do filho. "Faz parte da rotina e não surpreende ou causa emoção. Ela insiste em dizer que descobrir o motivo da escolha do presente é o melhor caminho. "Para surpreender o pai, deve fugir do lugar comum e ousar dar algo inédito." Raquel acrescenta que a surpresa pode ser algo que ele não tenha coragem de comprar, como um casaco de couro, porque acha caro. Comprar uma gravata é uma questão delicada, segundo Raquel. "Há muita opção, a maioria das gravatas vem da Itália e a faixa de preço não varia tanto entre as marcas. Mas acho um presente muito pessoal. As chances de acertar são menores, pois elas impõem um estilo." Na sua opinião, um homem realmente elegante gosta de comprar suas próprias gravatas e, nesta questão, tem um gosto melhor que o das mulheres. Veja nos links abaixo as dicas de presente na Internet, lojas de shopping e de departamento, recomendações de direito do consumidor e outras dicas de presentes, segundo especialistas da área de moda que podem ajudar você a surpreender seu pai neste dia.