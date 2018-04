Dia dos pais: veja como agradar É hora de decidir o que comprar para agradar aos pais no domingo. Faltam apenas três dias, mas ainda dá tempo para comprar um bom presente. Decidir o que levar é sempre uma árdua tarefa para filhos indecisos e ansiosos por acertar na escolha. Há opções para todos os bolsos e estilos de papais. Para a estudante Camila Vieira, de 20 anos, é sempre um tormento comprar o presente de seu pai. "Ele faz o tipo sério, executivo. Nunca sei até quanto posso ousar para sair daquela velha tática de dar uma camisa", conta. Ontem, ela, enfim, conseguiu escolher um item. "Ah, vou dar um sapatênis. É um tênis esportivo com um toque de sapato." Se a idéia de Camila ajudar, em muitas lojas da cidade encontram-se diversos tipos de sapatos mais despojados e esportivos. Ofertas como as da VR, que tem peças para todos os tipos de homens. Na Vivara, relógios e jóias agradam a todos os estilos. Os preços variam de acordo com os modelos e qualquer compra pode ser parcelada em cinco vezes. Com boa opção de preço, o relógio Acquamarine é encontrado na Blue Spirit do Shopping Eldorado. Também na linha de acessórios, os óculos de sol, que permanecem em alta, são uma opção para agradar no Dia dos Pais. "Esta semana só temos vendido óculos de presente para os pais", diz Francisco Ventura, da Ótica Ventura. Sem estresse - Para aliviar o estresse dos mais atarefados, a clínica de estética Kyron, no Shopping Iguatemi, oferece o Gift Card de alguns serviços como Day Spa Masculino, que tem duração de 3 horas, por R$ 320,00. O pacote inclui massagem, limpeza de pele e lanche. VR - 3081-2919; Vivara - 0800 111118; Imaginarium - 3675-2663; Ótica Ventura - 3083-7090; Vallvé - 3061-2444; Blue Spirit - 3814-3776; Kyron 3095-3000