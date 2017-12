Dia ruim para os mercados Hoje surgiram boatos de que o juiz foragido Nicolau dos Santos Neto, acusado de desviar verbas da obra do Tribunal Regional do Trabalho, se entregaria, delatando outros participantes do esquema. O mercado já havia reagido com preocupação em relação à estabilidade política na semana passada, frente a informações de que o ex-secretário da presidência da República, Eduardo Jorge, estaria envolvido nas irregularidades. Como não surgiram novos fatos desde então, os mercados se recuperavam, mas, agora, voltaram a acumular resultados negativos. Além disso, ontem foi divulgado o CPI - Índice de Preços ao Consumidor dos EUA -, que alarmou os mercados norte-americanos. A política do governo dos EUA é de desacelerar a economia, pois julga que ela está superaquecida. A preocupação reside na pressão inflacionária, pois, no futuro, esse aquecimento excessivo pode redundar em um choque recessivo. Amanhã saem novos dados sobre a economia norte-americana e analistas esperam indícios de uma alta na inflação. O resultado pode ser uma alta nos juros dos EUA. Com isso, a tendência, ao menos na teoria, é de uma alta equivalente no Brasil, para evitar a fuga de investimentos. Nesse cenário, o resultado foi quedas nas bolsas. A Bovespa fechou em baixa de 2,54%. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em queda de 0,41%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em queda de 2,91%. O dólar fechou em R$ 1,8040, com alta de 0,39%. E os juros prefixados em contratos de swap de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, fecharam em 18,56 % ao ano, mesma cotação de ontem. Leia mais a respeito do desempenho dos mercados em matéria a seguir.