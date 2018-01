Dia tenso nos mercados Os mercados terminam a primeira parte do dia em clima tenso. Às 13h07, o dólar comercial está no patamar máximo, em R$ 3,1050, registrando alta de 2,48% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A moeda norte-americana já iniciou o dia em alta, negociada a R$ 3,0650 na ponta de venda. A mínima do dia foi de R$ 3,0550. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), os negócios terminaram a manhã no patamar mais baixo. O Ibovespa ? índice que mede a valorização das ações mais negociadas da Bolsa ? está em 12770 pontos, apurando uma baixa de 2,73%. No mercado de juros futuros, os contratos com vencimento em janeiro de 2004 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam taxa de 23,550% ao ano. Na sexta-feira, esses papéis apresentavam taxa de 22,220% ao ano. O risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ? está em 896 pontos base, o que significa que o país precisa pagar um prêmio em torno de 8,96 pontos porcentuais acima dos juros dos títulos norte-americanos ? considerados pelos mercados como o ativo sem risco. Os C-Bonds ? principais papéis da dívida brasileira ? são negociados a 82,875 centavos por dólar, registrando queda de 2,18% em relação ao preço de fechamento na sexta-feira. Este é o patamar mais baixo desta segunda-feira.