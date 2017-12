Dia tranqüilo nos mercados Hoje, o cenário nos mercados é de otimismo. Mesmo com o feriado nos EUA, que diminui o volume de negócios aqui, dada a ausência dos investidores estrangeiros, as notícias do exterior têm sido boas. Por um lado, os mercados ainda reagem positivamente ao anúncio, na semana passada, de alguns indicadores apontando para o desaquecimento da economia norte-americana, a qual, temia-se, pudesse estar excessivamente aquecida, trazendo a perspectiva de uma crise grave. Por outro, a Arábia Saudita anunciou aumento na produção de petróleo, objetivando reduzir os preços a US$25 o barril, o que já vem derrubando os preços em Londres: o tipo Brent caiu US$ 1,52, ficando em US$ 29,58 o barril. A decisão ainda não é definitiva e enfrenta oposição dos outros países-membros da Organização dos Países Produtores de Petróleo. Mesmo aqui no Brasil, os indicadores gerais, com exceção das exportações, são muito bons, levando o mercado de juros a crer numa queda da taxa básica de juros Selic em breve. Destaca-se a intervenção do Banco Central no mercado de títulos à vista, balizando as taxas de juros em 17,25% ao ano, o que sinaliza para uma queda na Selic, segundo analistas. Cotações Agora há pouco, os juros prefixados de contratos de swap com base de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, ficaram em 18,53% ao ano, frente a 18,88% ao ano na sexta-feira. E o dólar foi negociado a 1,8110, com queda de -0,22% em relação à abertura. Às 14h07, a Bolsa de Valores de São Paulo operava em alta de 1,18%, com volume de R$ 240,184 milhões. Bolsa Na Bolsa, quem trocou Telesp pelo BDR - recibo de ações da Telefónica espanhola negociados simultaneamente em São Paulo, Madri e Nova Iorque - está vendendo o papel espanhol e comprando outras ações brasileiras. O recibo do BDR encerrou a manhã em alta superior a 3%, acompanhando o desempenho de Telefónica em Madri. Os negócios com o BDR equiparam-se ao de Telemar e Petrobras, as duas principais ações do Ibovespa. Leia mais sobre a abertura dos mercados e as tendências da conjuntura no link abaixo.