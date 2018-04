Diálogo entre Argentina e Uruguai recomeça em Madri Depois de um ano de ruptura, a Argentina e o Uruguai vão retomar nesta quarta-feira, 18, o diálogo para tentar destravar o longo conflito sobre a instalação de uma fábrica de celulose às margens do rio que divide os dois países. O cenário escolhido para o histórico encontro foi Madri, a capital do país colonizador das terras rio-platenses. A reunião está fadada a poucas ou nulas evoluções do caso que já vem se arrastando há mais de dois anos. A menos que os presidentes Néstor Kirchner e Tabaré Vázquez estejam dispostos a abrir mão de suas posições, ou que os mediadores, o rei da Espanha, Juan Carlos, e seu embaixador na ONU, Juan Antonio Yañez Barnuevo, tenham uma carta escondida debaixo da manga. Pelo menos é essa a visão de fontes do governo de ambos os países. As hipóteses de um início de negociação para a solução do conflito já foram afastadas pelo próprio moderador do encontro, o embaixador Barnuevo. Em entrevista ao jornal Clarín, ele disse que a reunião que começa nesta quarta e vai até a sexta-feira "não dá início a nenhuma negociação", mas sim será "um começo de diálogo". Em outras palavras a "Guerra da Celulose" ainda não terá um final a partir desse encontro de três dias. "Ainda mais agora, depois das declarações da Botnia, os ânimos se alteraram novamente e acho difícil obter um bom resultado dessa cúpula", reconheceu um diplomata argentino à Agência Estado. Na terça, o presidente da Botnia, Erkki Varis, disse ao Clarín que Vázquez "nunca nos pediu para paralisar as obras por 90 dias", como havia acertado com Kirchner durante o último encontro que tiveram no Chile, em março de 2006, antes da ruptura do diálogo. "Diálogo justo" Uma fonte da chancelaria uruguaia também vê a situação "com pessimismo" porque a Argentina "não mostra vontade de se abrir à um diálogo justo". A delegação argentina estará sendo encabeçada pelo braço direito do presidente Néstor Kirchner, Alberto Fernández, seu chefe de Gabinete. O secretário geral da Presidência do Uruguai, Miguel Angel Moratinos, será o representante pessoal do presidente Tabaré Vázquez. Ambos estarão acompanhados pelos chanceleres e assessores jurídicos e ambientais dos dois países. Cada um viajou para a Espanha com a bandeira de suas reclamações empunhadas, sem espaço para novas alternativas. A Argentina insiste em seu pedido para que a empresa finlandesa Botnia transfira sua fábrica do município uruguaio de Fray Bentos para outra localização longe do Rio Uruguai. A fábrica já está em fase final de instalação e está prevista para entrar em funcionamento em setembro próximo. A Argentina afirma que a instalação vai contaminar o rio compartilhado pelos dois países e que o Uruguai não pode autorizar sua construção unilateralmente. Por esse motivo, Kirchner denunciou Vázquez junto ao Tribunal Internacional de Justiça, em Haia, onde o processo está sendo avaliado. Solução O Uruguai argumenta que enviou à Argentina todas as informações sobre a fábrica, antes e durante sua instalação. Também justifica que foram realizados os estudos de impacto ambientais pertinentes, os quais indicam que o meio ambiente não corre risco de ser contaminado. Além disso, oferece ao vizinho a solução de criar uma comissão de monitoramento conjunto sobre o impacto ambiental. Por outro lado, Vázquez endurece sua posição ao negar-se a negociar enquanto durar os bloqueios das fronteiras por parte dos moradores argentinos contrários à construção da Botnia. Kirchner, por sua vez, não aceita a criação da comissão porque acredita que a única solução é a transferência da fábrica. O endurecimento somado à péssima relação entre ambos os presidentes, a chance de um acordo ainda é muito remota, apesar da retomada do diálogo.