Diário Oficial publica veto da compra da Garoto pela Nestlé O Diário Oficial da União publicou nesta quinta-feira a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de vetar a compra da Chocolates Garoto pela Nestlé. Com a publicação, a Nestlé terá 150 dias para desfazer o negócio. A Garoto terá que ser vendida para uma empresa que tenha participação inferior a 20% no mercado brasileiro de chocolates. O Cade vetou a compra da Garoto pela Nestlé alegando que juntas as empresas deteriam 58% do mercado de chocolates no Brasil, prejudicando a concorrência. O veto foi decidido em fevereiro do ano passado e confirmado em outubro, depois do julgamento de um pedido de reapreciação do processo. A Nestlé, na interpretação do Cade, ainda pode questionar alguns pontos da decisão.