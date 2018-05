Dias diz que multa do FGTS vai para projetos sociais O ministro do Trabalho, Manoel Dias, afirmou nesta sexta-feira que a pasta é a favor do veto da multa adicional de 10% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) paga pelas empresas nos casos de demissões sem justa causa. Dias argumentou que o valor pago atualmente se destina a projetos sociais, como o Minha Casa, Minha Vida. "Isso representa um projeto importantíssimo na vida de brasileiros que ainda não têm uma casa", disse.