Dicas ao contratar seguro do carro A primeira recomendação da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, é analisar as reais necessidades e os serviços que a cobertura do seguro deve oferecer. As opções no mercado são das mais diversas e o consumidor deve atentar a qualquer detalhe a mais ou a menos previsto nos contratos. O setor de seguros é um dos que mais recebem reclamações nos órgão de defesa do consumidor - Procon e Idec. As principais queixas são com relação às cláusulas contratuais e aos valores de indenização. Por isso, é importante atentar a alguns itens que podem evitar futuros prejuízos ou aborrecimentos. A leitura e total compreensão do que está determinado no contrato é fundamental. Caso fique alguma dúvida pendente, o consumidor deve esclarecê-la com o representante da empresa. Verificar se tudo o que foi acertado está descrito no contrato - as condições de pagamento, a cobertura, prêmio, franquia e indenizações. Recentemente, o Idec analisou os contratos dos seguros de automóveis de sete companhias: AGF Brasil, Bradesco, Itaú, Marítima, Porto Seguro, Sul América e Unibanco. O órgão descobriu uma série de irregularidades que podem prejudicar o consumidor, como o fato de que as seguradoras não fornecem todas as cláusulas do contrato ao cliente antes da assinatura da apólice. Os juros cobrados nos parcelamentos dos seguros de automóveis caíram em relação a fevereiro. Já os seguros de veículos usados apresentaram um aumento médio de 22,5% entre janeiro de 2000 e janeiro deste ano. Veja nos links abaixo mais detalhes sobre as pesquisas que revelaram estes dados além de dicas e outras orientações para a contratação de um bom seguro na cartilha de serviços do site de Finanças Pessoais.