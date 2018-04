Dicas ao escolher protetores e bronzeadores Para que o consumidor não comprometa seu verão com problemas decorrentes da exposição ao sol, o Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, dá algumas dicas sobre os cuidados na compra e utilização de bronzeadores e protetores solares. O sol irradia raios UVA e UVB que além de causarem queimaduras, podem gerar alterações nas camadas mais profundas da pele, acelerando o envelhecimento e aumentando os riscos de câncer na pele. A pele contém um pigmento natural denominado melanina. Quando exposto ao sol, o organismo reage produzindo mais esse pigmento e, assim, reduzindo a penetração dos raios solares. A cada tipo de pele corresponde um nível diferente de melanina. Os filtros solares contidos nos bronzeadores e protetores solares agem sobre a pele filtrando os raios UVA e UVB de forma similar à melanina, daí a importância de usá-los. Queimaduras, ardor e inchaço podem ocorrer quando a pele é exposta indevidamente ao sol, desta forma é importante certificar-se da escolha correta do FPS - Fator de Proteção Solar - indicado para cada tipo de pele. Contudo, isto não significa estar livre de complicações, sendo imprescindível que o consumidor leia e siga atentamente as instruções descritas no rótulo. A embalagem deve fornecer dados do fabricante e/ou importador; composição; data de fabricação e validade; contra-indicação; nível de proteção; instruções de uso; período em que o produto deve ser reaplicado; resistência à água e número de registro no Ministério da Saúde. Os produtos importados devem trazer estas mesmas informações em português, com linguagem clara e precisa. No caso de bebês, mesmo que o rótulo não mencione contra-indicações, é aconselhável orientar-se previamente com um pediatra. Os bronzeadores de fabricação caseira devem ser evitados por não obedecerem aos critérios técnicos exigidos e nem aos padrões adequados de qualidade, podendo, inclusive, causar danos à saúde (alergias, manchas, queimaduras etc.). Outra forma de adquirir uma cor bronzeada é por meio de um creme denominado "autobronzeador´, produto que ao ser aplicado escurece a pele em poucos minutos sem necessidade de ficar sob o sol. Este efeito "moreno" tem uma durabilidade de, aproximadamente, 20 dias. O produto vai saindo conforme a pessoa toma banho. Qualquer que seja a opção escolhida para se bronzear, o consumidor nunca deve deixar de ler atentamente e seguir as instruções de uso contidas na embalagem e, no caso de dúvidas quanto ao produto, formas de bronzeamento ou seu tipo de pele, procurar um dermatologista.