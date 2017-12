Dicas de eletrodomésticos para o Dia das Mães Para as mães que preferem escolher como presente um eletrodoméstico ou eletroeletrônico, a Agência Estado realizou uma pesquisa das principais ofertas do setor para o Dia das Mães. Confira abaixo algumas dicas de presentes de algumas lojas de departamento e de lojas virtuais. Carrefour O Carrefour, que possui uma lista de 400 produtos em promoção para o Dia das Mães, está oferecendo o refrigerador Electrolux de 417 litros por R$ 999,00. Para a mãe que gosta de cozinhar, a batedeira Topa Tudo da Walita, por R$ 65,50, e o liqüidificador NF3 da First Line, por R$ 39,90, são as opções. Outro destaque é o ferro a vapor X309 da Black & Decker, por R$ 29,90. No setor de eletroeletrônicos, o destaque do Carrefour é o DVD DS-360 da Sony que está custando R$ 699,00. Outras opções são o microondas Walita Magic de 35 litros, que custa R$ 335,00, e a TV de 14 polegadas PT-616 da Philips por R$ 399,00. Americanas Na Lojas Americanas, o filho encontra o miniprocessador Black & Decker por R$ 44,90 e o espremedor de frutas Arno por R$ 39,90. A Cafeteira Britânia de 26 xícaras sai por R$ 49,90 e a balança digital para banheiro da marca plena por R$ 87,90 são destaques da loja para o Dia das Mães. No departamento de eletroeletrônicos das Lojas Americanas foram colocados produtos exclusivos para as mães e que pode ser pagos em até 8 vezes sem juros. O destaque é o microondas da Electrolux de 32 litros, que custa R$ 339,20. O refrigerador de 460 litros duplex Elegance da marca Continental está custando R$ 1.039,20. Outra boa opção é a lava-louças compacta da Brastemp que custa R$ 499,20. As mamães interessadas em informática podem optar pelo notebook Acer Travelmate por R$ 3.999,20. A empresa virtual www.americanas.com também está com ofertas especiais em eletrodomésticos para o Dia das Mães. O refrigerador duplex frost free da Brastemp por R$ 1.929,00 e o forno elétrico autolimpante da Suggar de 45 litros por R$ 229,00 estão entre os produtos recomendados pelo site. Outros destaques são o aspirador super da Electrolux que custa R$ 89,00, a cafeteira caffè firenze bar da Longhi, que sai por R$ 194,70 e o circulador de ar TFANda Arno que custa R$ 49,90. Outra promoção é o DVD D-10 da Gradiente que está por R$ 499,00. Shoptime A loja virtual www.shoptime.com.br está com uma seção de presentes para os Dias das Mães. As opções de maior destaque entre os eletrodomésticos são a lava-louças da Enxuta a R$ 399,00; o microondas Starcom dourador da Walita, que sai por R$ 498,00; o forno elétrico multifunção da Aroma por R$ 297,00; e o ferro de passar Caresse FE900 da Polti que custa R$ 99,00. Na seção de eletroeletrônicos, a loja virtual está oferecendo o videocassete de 7 cabeças da Toshiba por R$ 399,00 e a filmadora JVC Compacta por R$ 1.197,00. Para as mães que gostam de fotografia, a opção é a câmera fotográfica digital Mavica Sony que custa R$ 2.190,00. Arapuã Nas lojas Arapuã, uma linha de eletrodomésticos e eletroeletrônicos está em promoção para presentes do Dia das Mães. O destaque fica por conta da cafeteira elétrica NKS por R$ 39,90. O forno microondas da marca CCE está custando R$ 279,00. Para as mães que gostam de corte e costura, um bom presente pode ser a máquina de costura Singer, que está custando R$ 309,00. Outras opções são o secador de cabelo Britânia a R$ 32,00 e a escova elétrica para cabelo por R$ 17,90. Ponto Frio As lojas do Ponto Frio vendem seus produtos em até 3 vezes sem juros. O destaque entre os eletrodomésticos é o liqüidificador Arno, que custa R$ 40,00. Outra boa opção de presente para a mamãe é o fogão 6 bocas da Brastemp modelo BSW-76 por R$ 619,00. A geladeira Brastemp de 330 litros está custando R$ 949,00. Uma promoção especial é o forno microondas Panasonic, que custa R$ 299,00 e dá direito a um livro de receitas exclusivo do Ponto Frio. Confira nos links abaixo mais dicas de presentes para o Dia das Mães.