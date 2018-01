Dicas de presentes para o Dia da Criança Existem diversas opções de presentes para o Dia da Criança, no próximo 12 de outubro. Entre os produtos disponíveis para presentear a criançada estão bonecos, bonecas, bicicletas, triciclos, jogos, games, roupas, relógios, entre outros. Veja uma relação de sugestões pesquisadas em lojas de departamento, hipermercados e lojas virtuais pela reportagem da Agência Estado. Bonecas e bonecos Os personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo sempre fazem sucesso entre as crianças. O boneco Visconde de Sabugosa, da Maritel, sai por R$ 53,00. A boneca Emília, da Baby Brink, tem 90 centímetros de altura e custa, em média, R$ 99,00. O boneco do Saci, com barulho de chocalho, da Acalanto, sai por R$ 18,80. Outro lançamento da Maritel são os bonecos de pelúcia dos sete anões do clássico do Walt Disney, Branca de Neve e os Sete Anões. Os bonecos Atchim, Zangado, Dunga, Mestre, Feliz, Dengoso e Soneca saem por R$ 40,00 cada. Os personagens da Turma da Mônica também estão entre os mais queridos, como o coelho de pelúcia Sansão e sua namorada, a coelha Dalila, da Maritel, que podem ser encontrados em dois tamanhos e preços, o pequeno de 51 centímetros de altura sai por R$ 31,00 e o grande, com 66 centímetros, custa R$ 63,00. O elefante de pelúcia Jotalhão, da Maritel, custa R$ 63,00. No site www.americanas.com , a boneca Mônica Baby, da Multibrink, custa R$ 29,90. A Estrela está lançando novas versões da boneca Susi Brincando de Repórter, com microfone e filmadora, custando R$ 29,90. A Susi Astronauta com macacão vermelho, detector de radiação, célula de sobrevivência, rastreador e rádio transmissor por R$ 75,90. A Susi Brincando de Sereia, com uma cauda que se transforma em sai para passear custa R$ 49,90 e a Susi Sítio do Pica Pau Amarelo que vem acompanhada por uma bonequinha Emília custa R$ 33,90. No site www.americanas.com a boneca Susi Cabelos Divertidos sai por R$ 49,90 e a Susi Mesa de Estudos sai por R$ 26,90. A boneca Bolinha de Sabão da Estrela, que mexe a cabeça e sopra as bolinhas de sabão, custa R$ 84,90. A boneca Papa Espaguete da Eliana da Estrela sai por R$ 44,90. A boneca da cantora e atriz Sandy, da dupla Sandy e Júnior, da Estrela, sai por R$ 39,90. Bicicletas e triciclos A Bandeirante Brinquedos tem um linha especial de bicicletas e triciclos para crianças. A Smart Bike, por exemplo, é uma bicicleta de aro 12, com rodinhas laterais, ideal para crianças até 5 anos que estão aprendendo a pedalar e custa, em média, R$ 122,50. A bicicleta Max Steel vem com uma pequena bolsa exclusiva e pode ser encontrada em três versões: aro 12 que custa R$ 122,50, aro 14 por R$ 163,33 e aro 16 que sai por R$ 228,72. Outro lançamento da Bandeirante é a bicicleta do Tigrão, personagem do desenho do Ursinho Puff, que vem com uma mochila no guidão, aro 12 e que custa , em média, R$ 135,58. Entre os triciclos e brinquedos de pedalar, a Brinquedos Bandeirantes oferece a Moto Harley Gold, na cor amarela, com visual igual a das motos originais é ideal para crianças até 5 anos, e custa, em média, R$ 116,44. A Moto Harley Classic, cor vermelha, também custa em média R$ 116,44. A Moto Elétrica do Homem Aranha, movida a bateria de 6 volts chega a uma velocidade aproximada de 4 quilômetros por hora (km/h) e custa, em média, R$ 537,52. No hipermercado Extra, as bicicletas Caloi femininas Ceci e Big Cross aro 12 saem por R$ 89,00. O triciclo passo a passo Sport Bandeirante sai por R$ 44,90 no hipermercado Extra. No site www.americanas.com, o triciclo Turma da Mônica, da Xalingo, custa R$ 49,90 e o patinete Brandy, da Brinquedos Bandeirante, custa R$ 74,90. No site www.shoptime.com.br, a Mini Moto da Barbie, da Matel, para crianças até 3 anos, sai por R$ 229,00 Games e eletrônicos A Swatch, fabricante de relógios, lançou uma linha especial para o Dia das Crianças denominada Flik Flak. Os relógios trazem temas como carrinhos, peixinhos, golfinhos, pirata, flores e bonecas com preços entre R$ 64,00 e R$ 85,00. O relógio digital infantil resistente à água da marca Speedo com luz, cronometro, alarme e pulseiras transparentes nas cores azul, lilás e rosa sai por R$ 210,00, na Loja On Time. Para as crianças e pré-adolescentes que gostam de eletrônicos, uma boa sugestão e o DVD Philco InfoWay 2100, um produto com DVD e karaokê (não é videokê?). O produto pode reproduzir CDs, vídeos CDs, DVDs, CD-R e CD-RW e custa, em média, R$ 570,00. Nos hipermercados Carrefour, o videogame Mega Drive III Show do Milhão, da marca Tec Toy, custa R$ 279,00. Os cartuchos para Game Boy como Super Mário e Tony Hawks custam R$ 139,00 cada. CD-Rom Pokemon Azul ou Vermelho sai por R$ 39,90. Já o CD-Rom Scooby Doo e o Cavaleiro Fantasma sai por R$ 43,90. No site www.shoptime.com.br, a seção de games têm as seguintes ofertas: o videogame Nintendo 64 custa R$ 299,00, o Game Boy Advance custa R$ 399,00 e o Game Boy Advance Artico mais cartucho F-Zero sai por R$ 499,00. Todos estes games podem ser pagos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Na loja virtual, ainda pode-se encontrar cartuchos de videogames como: Zelda Majoras Mask, do Nintendo 64, que custa R$ 199,00; o cartucho Stars Wars Race Episódio I, por R$ 99,00; e o cartucho Donald Duck para Game Boy por R$ 99,00. Vestuário e Beleza Na loja Meu Mel do Shopping ABC, o conjunto bermuda, camiseta e colete camuflado até o tamanho 10 custa de R$ 41,90 até R$ 46,90. O vestido de festa em crepe até o tamanho 12 sai por R$ 48,90. Já na loja Tibiko do Shopping ABC, o conjunto formado por calça capri e blusinha bordada sai por R$ 46,90 até o tamanho 8. Na loja Shemil Kid´s do Shopping Ibirapuera, a saia de elanca com cinto sai por R$ 16,00, a bermuda masculina de nylon floral custa R$ 29,00 e a camiseta surf sai por R$ 12,00. Na loja PUC do Shopping Ibirapuera, a bolsa unissex custa R$ 37,90, o vestido acompanhado de bolsinha sai por R$ 32,90 e a sandália papete masculina custa R$ 55,90. Na loja Hering Store a camiseta azul até o tamanho 8 custa R$ 12,90, a bermuda masculina até o tamanho 10 custa R$ 31,90 e a calça capri feminina até tamanho 10 sai por R$ 34,90. Para quem deseja presentear seu filho, neto ou sobrinho com um pijama, a dica são os modelos da confecção D. Tonetti. São cinco modelos para meninas e meninos, de zero a seis anos de idade. A novidade, porém, fica por conta da embalagem. Isso porque o pijaminha vem guardado em uma sacola de tecido colorido, que tem uma bolsa plástica do lado de fora e abriga um brinquedinho também de pano. Os modelos são diversos, entre eles: jacaré, tartaruga, boneca, carrinho, entre outros. O preço varia de R$ 35,00 a R$ 57,00. A Le Postiche lançou uma linha de produtos Barbie com a bolsa baguete quebra nozes por R$ 14,90, a bolsa de mão por R$ 12,90, a mochila por 24,90 e o óculos da Barbie por R$ 29,90. Na compra de produtos para crianças acima de R$ 40,00, o cliente da Le Postiche ganha uma bolsinha Barbie com um chapéu bordado. No site www.americanas.com, a mochila de praia da Eliana, da marca Rosita, custa R$ 26,90. A Avon está oferecendo uma série de produtos da linha Baby Gentle, com óleo para bebês de 200 ml por R$ 6,49, colônia para bebês de 200 ml por R$ 7,99, xampu para bebês de 200 ml que custa R$ 5,99, loção de limpeza de 200 ml por R$ 5,99, água de colônia de 200 ml por R$ 7,99 e talco de 130g por R$ 4,49. A Natura também preparou dois estojos especiais para o Dia das Crianças. O estojo Dia das Crianças Meninas com água de colônia de 100 ml, emulsão hidratente de 120 gramas e uma bolsinha custa R$ 35,80. O estojo Dia das Crianças Meninos é composto por água de colônia de 100 ml, xampu de 250 ml e bolsa pequena que custa R$ 35,80. Brinquedos em geral A Cozinha Gourmet, da Brinquedos Bandeirante, com panelas, talheres, xícaras, forno, fogão, coifa, copos, entre outros, custa, em média, R$ 390,78. Na loja J. Company do Shopping ABC o trem bate-volta custa R$ 36,90 e a maleta com fogão, panelas, comidas e acessórios para cozinha sai por R$ 29,90. Na loja PB Kid´s do Shopping ABC, o carro com controle remoto Hot Rocker, da Matel, custa R$ 56,90, a caixa registradora Matel sai por R$ 26,90 e a oficina com centro de regulagem da Matel sai por R$ 34,80. O Jogo da Vida, da Estrela, custa R$ 38,90. O Jogo do Baú da Felicidade, também da Estrela, sai por R$ 27,90. No hipermercado Extra, o livro Coleção Contos Clássicos com histórias de João e Maria, Aladin, entre outros, custa R$ 1,99 e a peteca colorida Petecolor custa R$ 3,90. No site www.shoptime.com.br, a poltrona inflável da Barbie, que serve para flutuar na piscina ou para decorar o quarto, sai por R$ 48,00 A Estrela está lançando neste Dia das Crianças a Super Fábrica de Sorvetes, que fabrica sundaes, picolés e bananas-split, e custa R$ 34,50. Outro lançamento é o Salão de Barbeiro, que possibilita criar personagens com cabelos colorido, vem acompanhado de cadeira de barbeiro e custa R$ 36,90. A Estrela também traz novidades na linha Lego, como kits com carrinhos de corrida, astronautas, marcianos e naves espaciais. O preço dos novos Legos varia entre R$ 13,00 e R$ 220,00. No site www.americanas.com, os pais podem encontrar a linha de brinquedos da apresentadora infantil Eliana. A Maquininha de Chiclete da Eliana, da Glasslite, sai por R$ 48,90, a Fábrica de Chocolate da Eliana, da Glasslite, custa R$ 34,90, o Cachorro Xereta da Eliana, da Estrela, sai por R$ 28,90, a piscina de bolinha da Eliana, da Rosita, custa R$ 224,00. Nos hipermercados Carrefour, o jogo Agente Cebolinha, da Grow, custa R$ 13,90, o kit Caras e Cores da Eliana, da Grow, sai por R$ 19,90, a Fabriquinha de biscoito da Eliana, da Glasslite, sai por R$ 31,90 e o Pebolim Game, da Braskit, custa R$ 32,90. Promoções As Lojas Americanas estão realizando uma promoção especial para o Dia da Criança. A cada compra no valor de R$ 20,00 em brinquedos, o cliente ganha um passaporte infantil para o Hopi Hari, mediante a compra de um passaporte para adulto. A promoção é válida até o dia 12 de outubro. As principais promoções das Lojas Americanas são: Baby Car Mickey ou Minie por R$ 10,90, boneca Sonho de Amor por R$ 29,90, Fabriquinha de Pipoca da Eliana a R$ 49,99, a boneca Barbie Penteados Mágicos ou Príncipe Ken por R$ 56,90, o jogo Show do Milhão Júnior a R$ 18,90 e a bicicleta Cebolinha Baby ou Mônica Baby aro 12, que custa R$ 119,90. O site www.submarino.com.br está realizando suas vendas de Dia da Criança para ajudar menores carentes de entidades filantrópicas como Casa Hope, Casa Vida, Viva e Deixe Viver e o Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer (GRAAC). A cada game ou brinquedo adquirido no site, o internauta estará doando um presente a um menor carente. As doações serão feitas pela loja virtual. As principais sugestões de presentes do site são: Game Boy Color da Nintendo por R$ 199,00, o videogame Nintendo 64 a R$ 299,00, a boneca Hora de Papa da Eliana por R$ 37,90 e o jogo Banco Imobiliário Júnior, que custa R$ 34,90. Contatos Acalanto - 0800-19524 Avon - 0800-125500 Baby Brink - 0800-19524 Brinquedos Bandeirantes - 0800-192222 Carrefour - (0xx11) 3311-6911 D. Tonetti - (11) 3722-1702 J. Company - (0xx11) 4438-2276 Le Postiche - 0800-142828 Lojas Americanas - 0300-7893200 Maritel - (0xx11) 6914-2755 Meu Mel - (0xx11) 4990-6397 Natura - 0800-115566 PB Kid´s - (0xx11) 4437-1099 Philco - (0xx11) 6097-2333 PUC - (0xx11) 5561-9706 Shemil Kid´s - (0xx11) 5561-9820 Swatch - (0xx11) 3819-0018 Tibiko - (0xx11) 4990-7593