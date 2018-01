Dicas de presentes para o Dia das Mães Existem diversas opções de presentes para o Dia das Mães. Roupas, sapatos, acessórios, jóias, perfumes e cosméticos, produtos de beleza, final de semana em um spa, eletroeletrônicos, aparelhos celulares, entre outros. Veja uma relação de sugestões da Agência Estado. Perfumes e cosméticos O filho que pretende presentear sua mãe com perfumes e cosméticos encontrará kits e conjuntos de produtos em embalagens decoradas. Na rede de lojas O Boticário estão à venda 13 estojos diferentes revestidos por flores. O estojo Floratta in Blue, por exemplo, composto por desodorante, colônia, emulsão perfumada e nécessaire custa R$ 50,00. Já o estojo Cecita traz desodorante colônia, desodorante em creme e um sachê perfumado, custando R$ 37,50. O estojo Honey & Milk, que vem acompanhado de uma pantufa, contém uma loção cremosa e dois sabonetes e custa R$ 27,75. A Natura também criou nove opções de estojos para o Dia das Mães. O estojo Mamãe e Bebê é composto por água de colônia sem álcool, shampoo, sabonete enriquecido com emolientes e oferece como brindes uma saboneteira, uma agenda e uma caixa de presente com lugar para guardar a foto da mãe e seu filho. Este estojo custa R$ 44,00. Já o estojo Maquilagem possui dois batons, um esmalte e uma sombra acondicionadas numa frasqueira 2 em 1 e custa R$ 65,00. Outra novidade é o estojo Ekos, que possui além de uma esponja vegetal, um sabonete líqüido e um sabonete barra de mate verde. Outra opção é o kit para banho da Jardim Secreto, com body spray (essências de lavanda, jasmim, alecrim, cedro, etc), colônia, sabonete, loção corporal e óleo aromático por R$ 63,00. Na loja da Água de Cheiro do Shopping ABC, o kit banho com loção para o corpo, sabonete líqüido de erva-doce, toalha de rosto branca e nécessaire transparente está custando R$ 27,50. A Avon Cosméticos também preparou alguns conjuntos composto com colônias e bijuterias. O conjunto Incandessence com uma deo-colônia de 50 ml e uma corrente com pingente banhados a ouro custa R$ 29,80. Calçados A Khelf do Shopping Pátio Higienópolis está oferecendo uma bota street de cano curto e salto por R$ 89,00. Na loja Gierre, a bota country de pele italiana pode ser encontrada por R$ 150,00. Para as mamães esportivas, a rede de lojas da Viva Vida está oferecendo um tênis em jeans com solado de borracha por R$ 168,00. Na loja Dunes do shopping Interlagos, a botinha em camurça pode ser encontrada a partir de R$ 39,00 e o mocassim em pelica por R$ 59,00. A loja de calçados Jorge Alex está indicando sua linha outono-inverno 2001 para presente. A linha retrô formada por sandálias com formas arredondadas, vazadas, bicos abertos, anabelas e saltos bem largos em várias cores pode ser encontrada por preços que variam de R$ 49,00 a R$ 109,00. Já os sapatos de saltos altos e baixos bicolores custam de R$ 49,00 a R$ 165,00. Vestuário As lojas de roupas e acessórios estão apostando em suas coleções de outono-inverno 2001 para seduzir os consumidores que pretendem presentear suas mães. A loja Siberian está oferecendo uma linha de tricôs com decote em V nas cores carmim e azul por R$ 89,90. Já as jaquetas de couro custam R$ 599,90 e as saias de couro R$ 299,90. Na loja Simulassão do Shopping Interlagos, duas opções baratas para presente. A calça Oxford sai por R$ 15,00 e a cacharrel em lã com gola rolê custa R$ 10,00. Na Casa das Calcinhas do Shopping Central Plaza, o pijama de seda longo sai por R$ 39,90. Para as mamães grávidas, uma boa opção é o macacão jeans da loja Nenuco do Shopping Ibirapuera, que custa R$ 59,00. O filho que tem uma mãe esportiva pode presenteá-la com um abrigo feminino da Mizuno que sai por R$ 179,00, na loja Bayard do Shopping Ibirapuera. Na loja Evidence do Shopping Iguatemi, a oferta para o Dia das mães é a calça jeans bordada que custa R$ 112,00. A grife alemã Hugo Boss está lançando para o Dia das Mães a linha de roupas e acessórios femininos Boss Woman. As sugestões são a camisa de seda verde pistache que custa R$ 916,00 e a blusa stretch de seda lilás por R$ 676,00. Na loja Andrea Bilinski, são encontrados opções para mães requintadas. O casaco em pêlo natural estilizado pink sai por R$ 1.995,00 e a frente única bordada de paetê da marca Viviene Tam sai por R$ 1.333,00. Bolsas e acessórios A rede de lojas Viva Vida está oferecendo produtos como a bolsa em organza de seda bordada a mão por R$ 298,00 e o lenço em seda pura pintado a mão por R$ 248,00. Na Arezzo do Shopping Interlagos, a bolsa de couro está custando R$ 94,90. Para as mães executivas, a loja Vitor Hugo do Shopping Ibirapuera tem a pasta capri por R$ 389,00. Na loja Di Marino do Shopping Central Plaza, a carteira feminina custa R$ 15,00. A Swatch lançou um relógio especialmente para o Dia das Mães chamado Love Layer´s. A pulseira é feita de couro e tecidos e tem desenhos de flores e corações, custando R$ 85,00. O porta batom em couro caramelo da Le Postiche do Shopping Metrópole custa R$ 19,90. A Le Postiche sugere como presente para as mães uma linha de bolsas de couro com preço médio de R$ 69,90. O relógio esportivo Logo Digital da Adidas custa R$ 169,00 no www.submarino.com.br Jóias e bijuterias Na Joalheria Finetto do Shopping Ibirapuera, a gargantilha de ouro com pedras brasileiras custa R$ 99,00. A loja Daslu está ofertando a coleção de pulseiras, brincos, colares e broches das irmãs Bianca e Vi Leardi. O preço das peças varia de R$ 1.500,00 a R$ 3.500,00. Na rede de lojas Vivara, as peças para os Dias das Mães estarão disponíveis a partir do dia 1º de maio. A linha Twist tem colares, brincos e pulseiras que custam entre R$ 495,00 a R$ 1.695,00. O colar de corações com pérola da Anne Koplik custa R$ 217,00 na loja Andrea Bilinski. Para as mães sofisticadas, a H. Stern está sugerindo 3 linhas de jóias. A linha Groove é formada por peças de ouro e brilhante. O brinco simples custa R$ 2.090,00. A linha Luna é formada por armações de ouro de anéis, brincos e colares inspirados na obra da catedral de Brasília do arquiteto Oscar Niemeyer. O brinco custa R$ 1.150,00 e o colar sai por R$ 2.390,00. A linha Bilbao é inspirada na obra do museu Guggenheim, que fica na cidade espanhola de Bilbao. O anel de ouro custa R$ 1.740,00 e os brincos variam entre R$ 847,00 e R$ 3.690,00. Eletroeletrônicos e celulares As lojas virtuais estão promovendo diversas promoções de aparelhos eletrônicos neste Dia das Mães. O site www.americanas.com está ofertando um Palm Top m100 da marca Palm por R$ 539,00. Outra opção é a TV Powervision da Philips de 21 polegadas que custa R$ 599,20. No www.submarino.com.br a sugestão é a câmera fotográfica APS Cânon que custa R$ 189,00. Na loja www.gradiente.com, a opção são os lançamentos como o DVD D-10 com controle remoto da Gradiente, custando R$ 699,00, e o microsystem Energy 1220 da Gradiente, que sai por R$ 629,00. No site www.shoptime.com.br, o DVD Semp SD 4034 sai por R$ 549,00 e depilador Soft Plus da Braun custa R$ 99,00. Quem pretende presentear a mãe com um celular pode aproveitar as promoções das operadoras BCP e Telesp Celular. A Telesp está oferecendo aparelhos nas linha Baby, Peg&Fale e Peg&Fale Gol, sistema pré-pago com créditos inicias de R$ 200,00 e preços a partir de R$ 299,00. Já a BCP está realizando uma promoção para novos clientes do sistema pós-pago. Estão sendo oferecidas dezenas de aparelhos a partir de R$ 99,00 e com um plano de assinatura de R$ 30,00 Beleza Quem pretende dar um pacote de beleza para sua mãe tem como opção um tratamento especial de 6 horas em qualquer salão da rede Jacques Janine por R$ 280,00. A mãe terá um tratamento intensivo com massagem corporal relaxante, hidratação facial, manicure, pedicure, corte de cabelo com hidratação e secagem ou escova, maquiagem e alimentação balanceada. Se a mãe pretende entrar em forma, a estadia por alguns dias em um spa é um bom presente. O Spa Sete Voltas, no Interior de São Paulo está realizando uma promoção no mês de maio. A mãe que adquirir um pacote de 3 dias vai pagar somente 2 dias e no dia 13 de maio será oferecido um almoço para a família das mães hospedadas. O spa oferece várias modalidades de ginástica, aulas de dança de salão, sauna, hidromassagem e mais de 30 tratamentos estéticos e fisioterapêuticos. A diária custa a partir de R$ 360,00. No Spa Posse de Corpo, no Rio de Janeiro, as mães que comprarem um pacote de 7 dias no mês de maio ganham 2 dias gratuitos e um desconto de 5%. O spa dispõe de trilhas para caminhadas ecológicas, quadra de tênis e voley, ginásio, uma equipada academia de ginástica, piscina convencional e piscina aquecida, sauna, sala de estar com lareira, sala de jantar, sala de leitura com biblioteca, sala de jogos e agradáveis varandas. As opções de diárias custam a partir de R$ 114,00. Serviço Água de Cheiro - (0xx11) 4994-8516 Andrea Bilinski (0xx11) 3064-4217 = Arezzo - 0800-7010030 Avon - 0800-125500 Bayard - (0xx11) 5536-4155 BCP - 0800-557655 Casa das Calcinhas - (0xx11) 6161-6355 Daslu - (0xx11) 3842-3876 Di Marino - (0xx11) 6914-7461 Evidence - (0xx11) 3812-6765 Gierre - (0xx11) 3842-3227 H. Stern - 0800-227442 Hugo Boss - (0xx11) 3081-8833 Jacques Janine - (0xx11) 3083-7088 Jardim Secreto - (0xx11) 3845-8339 Joalheria Finetto - (0xx11) 5093-8329 Jorge Alex - (0xx11) 6977-6837 e 6976-7146 Khelf - (0xx11) 3667-3110 Le Postiche - 0800-142828 Natura - 0800-115566 Nenuco - (0xx11) 5561-9759 O Boticário - 0800-413011 Siberian - (0xx11) 3032-3851 Simulassão - (0xx11) 5563-8517 Spa Posse de Corpo - (0xx21) 255-3018. Spa Sete Voltas - (0xx21) 255-3018. Swatch - (0xx11) 3819-0018 Telesp Celular - 1404 Vitor Hugo - (0xx11) 5095-2300 Viva Vida - 0800-128499 Vivara - 0800-111118