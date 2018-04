Dicas de presentes para o Dia das Mães Já existem diversas ofertas e opções de presentes para o Dia das Mães. Veja abaixo a pesquisa realizada pela Agência Estado em lojas de departamento, lojas virtuais, hipermercados e shopping centers, incluindo roupas, sapatos, perfumes, acessórios, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, DVDs, entre outros presentes. Os resultados estão classificados por faixa de preço. Confiras as sugestões: Presentes até R$ 30,00 No Central Plaza Shopping, a loja Katraca Rio tem como opção de presente a blusa de tule estampado com decote em V por R$ 29,90. A loja Di Marino está ofertando a bolsa feminina de microfibra por R$ 15,00. Na loja da Água de Cheiro, o kit Duna com colônia, sabonete e saboneteira sai por R$ 27,50. Na loja Blue Beach, do Shopping Light, a bermuda Suplex sai por R$ 30,00 e o top Suplex por R$ 24,00. Na loja Criatiff, do Shopping Light, a saia gorgurão custa R$ 21,80, a calça pique sai por R$ 29,80 e a blusa estampa tulipa custa R$ 27,80. Na loja Luane Folheados, do Shopping Interlagos, os conjuntos compostos por pingente, corrente e brinco saem a partir de R$ 9,90 e a gargantilha sai a partir de R$ 3,60. Na loja Saphira Look Bijuterias, do Shopping Eldorado, os anéis replicas de cristais e réplicas de jóias sai a partir de R$ 12,50 e a pulseira Cartier custa R$ 15,50. Na loja SB Souvenirs, no Shopping Metrópole, o prato de porcelana pintado à mão com orações sai por R$ 15,00. A loja Oceanic, do Shopping Penha, está ofertando uma cesta com sabonete líquido e sabonete em barra da Dermaflora por R$ 15,00. O filho que tem uma mãe vaidosa pode presentear com cosméticos. Os estojos da Natura são uma boa opção. O estojo Erva Doce é composto por um frasco de vidro com tampa de alumínio com 15 mini-sabonetes cremosos de 20 gramas e um frasco decorativo para lavabos e banheiros e custa R$ 28,50. O estojo Lua de Natura é composto pela colônia Lua de Natura de 25 ml e uma Emulsão Perfumada de 90 gramas, e custa R$ 28,50. O estojo Natura Ekos Sabonetes possui um sabonete em barra à base de manteiga de cupuaçu com 180 gramas, um sabonete em barra de andiroba com sementes de linhaça de 200 gramas e um sabonete em barra mate verde 200 gramas e sai por R$ 20,50. Nas Lojas Americanas existem algumas promoções para o Dia das Mães válidas até o dia 1º de maio. Entre as principais ofertas estão o jogo para banheiro 3 peças da Alvorada, por R$ 13,90, o sutiã Triumph Bee Dees por R$ 12,90, a calça Triumph Bee Dees por R$ 9,90 e a calça ou sutiã sem costura da TriFil por R$ 4,99, Presentes de R$ 30,00 a R$ 100,00 Para as mães que gostam de se vestir bem, uma boa dica são as roupas da Mineral. Uma das sugestões de presente pode ser formada pela saia em índigo Ring Cross com três diferentes opções de lavagens e a blusa manga longa em malha Meril. As cores, além da vermelha, são a azul, branca e a tradicional preta. A saia é vendida por R$ 38,00 e a blusa por R$ 35,00. Outra boa opção são as blusas da coleção seamless da loja Criativa. São blusas confeccionadas em lycra nas cores vermelha, verde, rosa, preto, além dos tons terrosos e de azul. As blusas da Criativa podem ser encontrados nas lojas multimarcas do país e custam, em média, R$ 63,00. Na loja Vilarinho, do Shopping Interlagos, a bota feminina de cano curto e bico fino sai por R$ 49,90. Na loja Simulassão, o terno oxford sai por R$ 60,00 e as jaquetas de couro custam a partir de R$ 99,00. Outra boa opção está na loja A Garoa: bolsas de couro custam a partir de R$ 69,90. Na loja Dusange Lingerie, do Shopping Penha, a camisola longa de crepe de seda, nas cores vermelha, preta e branca, com detalhes em renda, por R$ 78,00. Na loja Marluí Jóias, do Central Plaza Shopping, o par de brincos de ouro de 18 quilates sai por R$ 81,00. A Arno está lançando uma linha especial de secadores para o Dia das Mães. O modelo Protect custa R$ 85,00. Já o modelo Easyliss & Style, que alisa os cabelos sai por R$ 88,00. O liqüidificador Magiclean, da Arno, custa R$ 70,00. Já o ferro a vapor Ultragliss 50, também da Arno, sai por R$ 73,00. O presente ideal para a mãe esportista é o tênis Herco W da Diadora, que possui forro confeccionado em poliéster com espuma e sola em borracha de alta abrasão. O tênis custa em média R$ 100,00 e pode ser encontrado nas cores: preto e dourado, lavanda e grafite, tittanium e lavanda, vermelha e prata, prata e celeste e prata e laranja. O Boticário está oferecendo uma série de estojos especiais para o Dia das Mães. Entre as principais ofertas está estojo Lavanda composto por um sabonete cremoso para as mãos, um refil de gotas perfumadas e duas toalhas de mão e custa R$ 38,25. Outra opção é o estojo Acqua Relaxante, que possui colônia, banho perolizado lavanda e uma sacola azul de nylon e sai por R$ 43,00. O estojo Annete for Ever é composto pela colônia, desodorante e por uma nécessaire azul e sai por R$ 38,50. Na Kopenhagen, a opção para o dia Das Mães é a caixa de bombons Cherry Brandy, de 300 gramas, de chocolate ao leite com recheio de cerejas em licor cherry brandy, calda de açúcar e canela, por R$ 60,00. Presentes de R$ 100,00 a R$ 300,00 Nas lojas do hipermercado Extra, o microondas CCE de 30 litros custa R$ 229,00. A T-Fal está oferecendo para esse Dia das Mães a linha de panelas Activ por R$ 285,00. Na loja virtual www.americanas.com, além de comprar o presente para a mãe, o internauta concorre a viagens para Copa do Mundo. As principais ofertas do site são: o microondas de 35 litros Magic da Walita custa R$ 299,00, a cafeteira Caffe Parma Bar 6 da marca DeLonghi sai por R$ 189,00 e o faqueiro de 75 peças da Alimport sai por R$ 229,90. Na loja Pixolé Calçados, do Shopping Metrópole, a bolsa bali da marca Vitor Hugo sai por R$ 259,00 e a bolsa de napa italiana da marca Santa Marellina custa R$ 187,00. Na loja Eliza Conde, a blusa de manga curta com detalhe em organza na gola (nas cores vinho e preto) custa R$ 136,00, o cinto de couro marrom com tiras por R$ 138,00 e a calça de veludo nas cores vinho, gelo e crua por R$ 232,00. Na loja Bhara a bolsa de tecido indiano custa de R$ 140,00 a R$ 161,00 e o lenço indiano custa R$ 150,00. Na loja Inovathi, do Shopping Eldorado, a bolsa canoa em couro de uma alça custa R$ 240,00 e a bolsa mosquito em couro R$ 116,00. Na loja Terra Madre, do Shopping Eldorado, os vasos de vidro custam R$ 185,00. As lojas VivaVida estão com uma série de ofertas para o Dia das Mães. Na linha Sport a bolsa Baseball custa R$ 198,00, o vestido em amni preto e branco sai por R$ 198,00, a calça em nylon preta ou cru custa R$ 168,00 e o tênis neoprene preto e vermelho sai por R$ 168,00. Para as mamães esportistas uma boa opção de presente é a bicicleta Aspen Ventura, da Caloi uma mountain bike de 21 marchas com garantia de quadro até 2020 e está à venda nas cores: vermelho com cereja e violeta com prata por R$ 255,00. Já a Caloi Ceci aro 26 nas cores prata com preto, violeta avermelhado e cereja e custa R$ 230,00. No site www.shoptime.com.br a estação de musculação Pec Deck II da Bringuel sai por R$ 297,00, o aparelho de jantar Fiesta com 20 peças custa R$ 169,00, o kit com um ferro de passar e um depilador da Braun sai por R$ 135,00, o microfone com karaokê digital da Leadsinger sai por R$ 147,00 e a bicicleta ergométrica Conthey custa R$ 129,00. Presentes acima de R$ 300,00 Quem pretende presentear a mãe com um telefone celular pode aproveitar a promoção da Telesp Celular. O pacote com dois aparelhos celulares Motorola T182C, um pós-pago e outros pré-pago, custa R$ 449,00. Já a promoção com um aparelho Motorola V8160 pós-pago e um Motorola T182C pré-pago sai por R$ 799,00. Nas lojas do Extra existem alguns ofertas válidas até o dia 30 de abril. Entre as principais sugestões estão a TV CCE de polegadas que custa R$ 799,00, o refrigerador Cassino T43 Duplex que sai por R$ 798,00 e a lavadora Eletroclux - LE-08 que custa R$ 729,00. Na Panashop, do Central Plaza Shopping, o microondas Panasonic Family NNSGOH sai por R$ 359,00. O Carrefour está com promoção até o dia 30 de abril na linha de refrigeradores, fornos, fogões, freezers, lavadoras, secadoras e condicionadores de ar. O financiamento deste produtos em até 15 vezes está com juros de 1,99% ao mês. De acordo com a assessoria de imprensa do hipermercado, os juros normais são de 4,80% ao mês. Entre as principais ofertas estão: o refrigerador CRA 32A Consul custa R$ 649,00, o fogão Consul CFJ 50 de quatro bocas sai por R$ 299,00, o liqüidificador Twist Walita custa R$ 39,90 e a batedeira KBM-775 Black&Decker custa R$ 56,90. A Motorola está com uma série de promoções par o Dia das Mães. O aparelho celular modelo V.66 é um telefone que pesa apenas 75g e dispõe de menu que facilita o acesso à Internet, discagem por comando de voz e possui acessórios como MP3 player e rádio FM estéreo e custa, em média, R$ 1.199,00. Já o modelo V. 60 possibilita o acesso à Internet por reconhecimento de voz e custa, em média R$ 1.199,00. A Philco está oferecendo algumas opções de TVs e DVDs para este Dia das Mães. A TV Duetto de 20 polegadas, aparelho de TV e videocassete, com controle remoto sai por R$ 969,00. Já o DVD Philco Infoway 2100, produto com função Karaokê sai por R$ 589,00. No site www.submarino.com.br o DVD Player LG mais 10 filmes sai por R$ 659,00, o celular Samsug Voicer Vision custa R$ 1.099,00 e o Palm M1300 custa R$ 899,00. A joalheria H. Stern está com alguns produtos especiais para o Dia das Mães. O relógio Sfera de aço com pulseira de couro natural de vitelo custa R$1.790,00. Os brincos da linha UM de ouro amarelo com elementos pendurados feito móbiles sai por R$ 480,00. O pingente da linha UM de ouro amarelo com brilhantes custa R$ 1.200,00, o modelo quadrado, e R$1.000,00 o redondo. Nas lojas da joalheira Vivara a opção para as mães são as jóias de fios de ouro da linha Esteira. O brinco Esteira Indian custa R$ 830,00, o colar Esteira Indian sai por R$ 1.620,00, o brinco Esteira Flor sai por R$ 660,00, o pingente Esteira Flor custa R$ 610,00 e o anel Esteira Flor custa R$ 740,00. Relógio é uma opção de presente para as mães que não gostam de atrasar nos seus compromissos diários. A Calvin Klein tem relógios para três estilos de mãe: o cK Dress II, para a mãe "fashion" tem formatos redondos e pulseira metálica feita de aço inoxidável polido ou escovado e custa R$ 629,00. Já para a mãe mais tradicional pode-se optar pelo cK Minimal New, que possui pulseira de aço com linhas horizontais e custa R$ 374,00 . O cK Dress Diamont, indicado para as mães mais clássicas, possui pulseira e caixa em aço polido e o formato de uma escada que esconde o mostrador, disponível nas cores preto ou branco e custa R$ 1.390,00. Outra opção para mães que gostam de relógios é o da marca Tissot. O modelo T-Round, com design moderno, caixa de formato oval, pulseira formando um verdadeiro bracelete, números arábicos e com fundo preto, madrepérola ou bordô custa a partir de R$ 750,00. Contatos A Garoa ? (0xx11) 5563-4242 Água de Cheiro ? (0xx11) 6163-7477 Arno ? 0800-119933 Blue Beach ? (0xx11) 3159-8833 Bhara ? (0xx21) 2247-7297 Carrefour ? 