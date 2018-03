Dicas de presentes para o Dia das Mães Existem diversas opções de presentes para o Dia das Mães. Roupas, sapatos, acessórios, jóias, perfumes, cosméticos, produtos de beleza, livros, CDs, DVDs, eletroeletrônicos, aparelhos celulares, entre outros produtos podem ser encontrados em shopping centers, lojas de departamento e até no comércio eletrônico. Os filhos podem encontrar presentes para todo tipo de bolso. Veja as sugestões nas faixas de preços abaixo. Até R$ 30,00 Na loja Imaginarium, do Shopping Pátio Higienópolis, a caneca Mães sai por R$ 17,00. Na Casa Santa Luzia, os filhos têm uma série de opções para as mães que gostam de chocolate. O coração de chocolate rendado, recheado com trufas sortidas, de 170 gramas custa R$ 23,50. A árvore de chocolate com flores de 180 gramas sai por R$ 24,70 e o jogo de acessórios de cozinha feitos de chocolate maciço de 150 gramas sai por R$ 18,80. Na loja Além da Lenda, do Shopping Penha, a pirâmide energética para proteção de acrílico sai por R$ 15,00 e a Mamãe Light Angel, enfeite de resina que brilha no escuro custa R$ 22,00. Na loja Antídoto, do Shopping Plaza Sul, o kit Morango & Champagne, com loção hidratante, sabonete e vela aromática, sai por R$ 16,80. Na loja Água de Cheiro, do Shopping Interlagos, o estojo Aragem composto por colônia, sabonete artesanal e sabonete esfoliante sai por R$ 29,50. Na loja Angel´s, do Shopping Metrô Tatuapé, o kit com seis sabonetes perfumados custa R$ 12,00. Na loja Barred´s, do Shopping West Plaza, a calça oxford sai por R$ 19,99. Na loja A Garoa, do Shopping Interlagos, a bolsa selvagem sai por R$ 19,90 e as carteiras femininas custam a partir de R$ 15,90. Na loja Simulassão, do Shopping Interlagos, a blusa túnica custa R$ 29,90. Na loja Taco, do Shopping Metrô Tatuapé, a calça jeans sai por R$ 30,00 e as regatas custam R$ 18,00. Na loja virtual da Livraria Cultura, www.livrariacultura.com.br, existem boas opções de livros para presente. O livro As Horas, da Companhia das Letras, sai por R$ 27,50. O livro A Tenda Vermelha, da editora Sextante, custa R$ 29,00. O livro Onze Minutos, de Paulo Coelho, sai por R$ 29,50. O livro O Segredo das Crianças Felizes, da editora Fundamento, custa R$ 29,50. No site da Livraria Saraiva, www.livrariasaraiva.com.br, o livro Querida Mamãe Obrigado Por Tudo, da editora Sextante, custa R$ 15,90. O livro História Para Coração de Mulher, da editora United Press, sai por R$ 27,90. O CD Elis Regina ? Perfil sai por R$ 21,90. O CD MTV ao Vivo ? Daniela Mercury custa R$ 26,80. De R$ 30,00 a R$ 100,00 No site da Livraria Cultura, www.livrariacultura.com.br, o livro A Casa das Sete Mulheres, da editora Record, sai por R$ 48,00. O livro Ópera de Sabão, da Companhia das Letras, custa R$ 36,00. O livro As Boas Mulheres da China, da Companhia das Letras, custa R$ 35,00. O livro A Relação Mãe e Filha, da editora Campus, sai por R$ 38,00. Os DVDs do filmes Casablanca e Cidade dos Anjos saem por R$ 41,70. Na loja virtual da Livraria Saraiva, www.livrariasaraiva.com.br, o filho pode encontrar kits de produtos como CDs, DVDs e livros para presentear sua mãe. O kit Mãe Clássica vem com um CD do cantor Roberto Carlos, o livro A Arte da Felicidade, de Dalai Lama, e o DVD do filme Titanic. O preço é R$ 81,90. O kit Mãe Romântica - composto por um CD da trilha sonora da novela Mulheres Apaixonadas, com o livro Incrível Verdade Sobre as Mães, e o DVD Live in Paris da cantora Diana Krall ? custa R$ 89,90. A Kopenhagen tem como sugestão de presente para as mães uma caixa com bombons recheados com amêndoa e avelã, crocante, chocolate branco, gianduia, marzipan e toffee. A caixa chamada de Elegance tem 290 gramas e custa R$ 70,00. Na loja Empório Varanda, do D&D Shopping, o porta retrato com aplique de rosas em madeira pintada sai por R$ 40,00. Na loja Empório Bothânico, do Shopping West Plaza, a cesta com toalha lavabo, shampoo, condicionador, sabonete líquido, loção corporal e óleo hidratante custa R$ 55,80 Na loja Meia de Seda, do Shopping Paulista, a camisola chanel polo rosa sai por R$ 65,00. Na loja Filomena, do Shopping West Plaza, as jaquetas custam R$ 49,00. Na loja Julian Marcuir, do Shopping ABC, as jaquetas de couro custam a partir de R$ 99,99. Na loja Biane, do Shopping ABC, o conjunto e o vestido em tricô custam R$ 59,90, cada. Na loja Comtesse, do Shopping Paulista, a bolsa Eliza Bela em couro estonado sai por R$ 86,00. Na loja Cyana, do Shopping West Plaza, o colar de pérola Maiorca custa R$ 65,00. Na loja Deny Calçados, do Shopping West Plaza, o tênis Keds oxford custa R$ 69,90 As lojas O Boticário possuem diversos modelos de estojos para o dia das Mães. O estojo Acqua Fresca composto por colônia, desodorante spray e um porta CD de Mesa custa R$ 43,75. O estojo Floratta in Gold com colônia, loção perfumada e nécessaire em tecido preto e dourado sai por R$ 70,00. O estojo Óleo Sensual com óleo perfumado, o banho perolizado e castiçal com vela custa R$ 52,25. Já o estojo Soft Lavander composto por colônia e uma lata decorada sai por R$ 36,00. Na loja Universo, do Shopping Paulista, o perfume Escada 50 ml sai por R$ 90,00. A Natura também possui uma série de estojos de cosméticos para comemorar o Dia das Mães. O estojo Maquiagem Natura, composto por batons Extremo Conforto FPS 15, lápis retrátil para olhos, valise com espelho, caixa para presente e cartão, sai por R$ 75,00. Já o estojo Natura Ekos Maracujá com óleo desodorante corporal, sabonete, lata circular em alumínio, caixa para presente e cartão sai por R$ 33,60. O estojo Mamãe e Bebê composto por água de colônia sem Álcool, shampoo, sabonete com saboneteira, lata decorada que vira uma maletinha e cartão sai por R$ 53,50. De R$ 100,00 a R$ 300,00 Na loja Illi, do Shopping Pátio Higienópolis, o pijama lavanda custa R$ 102,80. Na loja Ellus, o suéter gola crochê sai por R$ 298,00. Na loja Rosa Chá, do Shopping Pátio Higienópolis, o maiô de lycra lisa, sai por R$ 119,00. Na loja Moais, do Shopping Plaza Sul, a jaqueta de camurça custa R$180,00 e na loja Jini, do Shopping Plaza Sul, o conjunto vestido com capa sai por R$130,00. Na loja Meia de Seda, do Shopping Paulista, o robe soft rosa custa R$ 159,00. Na loja Cori, do Shopping Paulista, a calça de alfaiataria e o cardigã tricot com seda custam R$ 199,00 Na loja Miss Sixty, a calça de cetim, a calça de sarja risca de giz e a calça de linho branca saem por R$ 239,00. A blusa com detalhe em couro sai por R$ 209,00 e a saia jeans longuete custa R$ 153,00. Na loja Arezzo, do Shopping Paulista, o sapato chanel sai por R$ 129,90. Na loja M. Martan, o preço do edredon soft branco varia entre R$ 126,50 e R$ 173,00. Nas lojas Louis Vuitton, a bandada Louis Vuitton Cruise Collection sai por R$ 295,00. Na loja da Tan Tan, o terno em sarja canelada estonada na cor gelo custa R$ 242,00 e o terno em black jeans custa R$ 243,00. Na loja Nôa Nôa Calçados, do Shopping Iguatemi, o tênis Hush Puppies Brisa custa R$ 148,00 e o modelo Hush Puppies mocassim iate sai por R$ 114,00. Na loja M. Design, do Shopping Paulista, o colar de coral custa R$ 268,00. Na Casa Santa Luzia, uma boa opção são as cestas com guloseimas. A cesta Livro de Receitas, com embalagem artesanal, caixa de biscoito inglês Walkers, geléias francesas de frutas, chás ingleses sortidos e balas escocesas The Candy, custa R$ 122,40. Na loja virtual do Shoptime, www.shoptime.com.br, a centrífuga elétrica da Kitchen sai por R$ 140,00. O forninho elétrico Toastmaster custa R$ 135,00. Outra opção de presentes é o aparelho de donuts da Kitchen que sai por R$ 139,00. A cafeteira Cappuccino Bar, da De Longui, sai por R$ 270,00. O depilador Santinele 2 em 1, da Philips, sai por R$ 289,00. Na loja virtual das Lojas Americanas, www.americanas.com, o faqueiro de 25 peças da Tramontina sai por R$ 119,90. A batedeira Topa Tudo Pró, da Walita, custa R$ 255,90. O liqüidificador e processador Magiclean Duetto, da Arno, custam R$ 159,90. O jogo de panela de 4 peças em inox da Euro sai por R$ 174,90. A bolsa para cosméticos da Lexon custa R$ 119,90. O perfume Azzura de 100 ml, da Azzaro, sai por R$ 299,90. De R$ 300,00 a R$ 500,00 Na loja virtual do Shoptime, www.shoptime.com.br, a escova elétrica para cabelos Revo Styler sai por R$ 399,00. A câmera fotográfica digital Flash Cam, da Clone, custa R$ 399,00. A balança eletrônica digital sai por R$ 420,00. A estação de musculação Pec Deck III, da Bringuel, custa R$ 360,00.O aparelho de jantar, chá e café com 42 peças, da Rubbermaid, sai por R$ 349,00. No site das Lojas Americanas, www.americanas.com, o conjunto de baixela da Athenas de 10 peças, da Tramontina, sai por R$ 324,90. O telefone sem fio com identificador de chamadas da Panasonic sai por R$ 379,90. O aparelho celular Siemens C45 custa R$ 459,00. Nas lojas Vivara, o brinco de ouro amarelo da linha Chamas sai por R$ 385,00. Na loja Cumplice, a blusa de chiffon com pregas na frente e nos punhos sai por R$ 479,00. A marca de relógios Swatch está com alguns lançamentos exclusivos para o Dia das Mães. Para as mães mais esportivas, que curtem academia, caminhadas ou outras atividades físicas, o destaque fica para o modelo Aerinos, com pulseira de borracha azul e custa R$ 395,00. O modelo mais clássico, Thunderstorm com pulseira de couro amarela, sai também por R$ 395,00. Acima de R$ 500,00 Nas lojas Louis Vuitton, o sapato feminino custa R$ 1.600,00, a pochette Accessoires sai por R$ 910,00 e a bolsa Monograma Recital custa R$ 1.600,00. Na loja Spicy, do Shopping Pátio Higienópolis, o aparelho de fondue sai por 589,00. Na loja Trousseau, o jogo de lençol Arabesque custa R$ 1.211,00. Na loja virtual das Lojas Americanas, www.americanas.com, a máquina de costura Mina, da Singer, sai por R$ 569,90. A lavadora de cinco quilos Evolution, da Continental, custa R$ 929,90. A lava louças seis programas Compacta, da Consul, sai por R$ 759,90. O fogão de seis bocas automático da Consul sai por R$ 579,90. O aparelho de DVD com karaokê e MP3 da Philco sai por R$ 679,90. O aparelho celular Nokia 6518 sai por R$ 954,00. A TV 21 polegadas Tela Plana da Philips sai por R$ 949,90. Para as mães que gostam de se exercitar e cuidar da saúde, uma boa opção é a bicicleta ergométrica vertical da Brudden, que custa R$ 1.890,00, na loja virtual do Shoptime. A esteira elétrica da Caloi sai por R$ 634,00, no site da Lojas Americanas. O filho que pretende presentear a mãe com uma jóia tem opções diversas. A loja Zona D, do D&D Shopping, tem a pulseira Pão de Açúcar em prata e pedra zirconia, que sai por R$ 1.500,00. Nas lojas da Vivara, o anel de ouro branco, brilhante e pérola da linha Jamaica custa R$ 590,00. Já o brinco de ouro amarelo e pedra preciosa da linha Amazônia sai por R$ 665,00 e o pingente de ouro amarelo e brilhantes da linha Holanda custa R$ 700,00. Na loja da Talento, o pingente de coração com ouro branco e brilhantes, em vários tamanhos, sai a partir de R$ 1.500,00 e o colar com flor grande vazada, em ouro branco, montada em fio de borracha custa R$ 700,00. Na loja Marcolin Óculos, o óculos de acetato da Chloé custa R$ 576,00. O óculos D&G, releitura do modelo Ray-Ban, sai por R$ 725,00. Já o modelo Dolce & Gabbana máscara custa R$ 906,00. Na loja Samsonite, a mochila Samsonite modelo Philippe Starck custa R$ 720,00. Para os filhos que quiserem presentear suas mães com relógios, há uma série de modelos e preços. A marca suíça Mido têm duas opções: o Mido Ocean Star, com mostrador, caixa em aço inoxidável e vidro de safira, por R$ 1.470,00. Já o modelo Mido Sport Star, com bracelete e vidro de safira, custa R$ 1.278,00. A TAG Heuer, relojoaria de luxo suíça, tem novidades para comemorar o Dia das Mães. A marca lança o Alter Ego River of Diamonds que possui 346 diamantes na pulseira e na caixa, ambos de aço polido, e 12 diamantes no mostrador e sai por R$ 63.400,00. O modelo Monza Watch possui vidro de safira e pulseira de couro de crocodilo, com mostrador preto e fecho desdobrável e custa R$ 12.300,00. Já o modelo Alter Ego Cores com cristal de safira resistente a riscos sai por R$ 4.400,00 A empresa fabricante de aparelhos celulares Motorola tem uma linha direcionada a mulheres. O aparelho 388 (GSM) com acesso à Internet em alta velocidade custa, em média, R$ 1.999,00 O modelo T720i (GSM) com tela colorida e câmera digital acoplável giratória e acesso à Internet em alta velocidade tem preço médio de R$ 1.499,00. Já o modelo C333 (GSM) com acesso à Internet em alta velocidade, jogos e digitação inteligente sai por R$ 599,00. Contatos: A Garoa ? (0xx11) 5563-4242 Água de Cheiro ? (0xx11) 5679-8798 Além da Lenda ? (0xx11) 6942-8222 Angel´s ? (0xx11) 6192-9291 Antídoto ? (0xx11) 5073-2355 Arezzo ? (0xx11) 3286-0682 Barred´s ? (0xx11) 3872-2338 Biane ? (0xx11) 4990-0342 Casa Santa Luzia ? (0xx11) 3897-5000 Comtesse ? (0xx11) 3284-5726 Cori ? (0xx11) 3253-3491 Cumplice ? (0xx11) 3819-8202 Cyana ? (0xx11) 3871-4093 Deny Calçados ? (0xx11) 3872-9380 Ellus ? (0xx11) 3823-2300 Empório Bothânico ? (0xx11) 3801-4119 Empório Varanda ? (0xx11) 3043-9717 Filomena ? (0xx11) 3675-4970 Illi ? (0xx11) 3823-2300 Imaginarium - (0xx11) 3823-2300 Jini ? (0xx11) 5058-7628 Julian Marcuir ? (0xx11) 4990-8535 Kopenhagen ? 0800-100678 Louis Vuitton - (0xx11) 3088-0833 M.Desing ? (0xx11) 288-0896 M. Martan ? (0xx11) 3060-9022 Marcolin Óculos ? 0800-7715557 Meia de Seda ? (0xx11) 3253-5187 Mido - (0xx11) 3037-2775 Miss Sixty - (0xx11) 3061-0698 Moais ? (0xx11) 5077-5000 Natura - 0800-115566 Nôa Nôa Calçados (0xx11) 3812-8836 O Boticário ? 0800-413011 Rosa Chá ? (0xx11) 3823-2300 Samsonite - (0xx11) 5182-9830 Simulassão ? (0xx11) 5563-8517 Spicy ? (0xx11) 3823-2300 Swatch - (0xx11) 3037-2775 Taco - (0xx11) 296-9754 TAG Heuer ? 0800-227442 Tan Tan ? (0xx11) 274-6322 Talento - (0xx11) 3081-9000 Trousseau? (0xx11) 3823-2300 Universo ? (0xx11) 288-4094 Vivara ? 0800-7262000 Zona D ? (0xx11) 5505.3826