Dicas de presentes para o Dia dos Namorados O dia 12 está chegando e os namorados e namoradas já devem estar pensando nas opções para presentear seus companheiros. Pensando nisso, a Agência Estado fez uma pesquisa dentre os produtos mais procurados nessa época do ano. Existem diversas opções de presentes, dentre eles, roupas, sapatos, acessórios, jóias, perfumes, eletroeletrônicos, aparelhos celulares, entre outros. Veja algumas sugestões. Perfumes Os namorados podem escolher como opção de presente perfume e estojos com colônias e fragrâncias e hidratantes com embalagens e estojos decorados. Na loja da Água de Cheiro do Shopping ABC a linha Day By Day ,cinco fragrâncias de colônias hidratantes, custa R$ 59,90. Na loja da L´acqua di Fiori do Shopping Interlagos, o kit masculino Torment com perfume e porta-cartões custa R$ 37,00 e o kit feminino Hit com perfume e loção hidratante sai por R$ 38,00. O Boticário preparou uma série de estojos para o Dia dos Namorados. O estojo Accordes é considerado um estojo sofisticado e para mulheres que inclui um desodorante colônia, emulsão perfumada e porta-jóias que custa R$ 63,00. O estojo Carpe Diem Masculino traz desodorante colônia e gel para cabelos por R$ 50,50. Outro estojo masculino é Galbe composto por desodorante colônia e um exclusivo chaveiro de metal por R4 32,25. O estojo One of Us Woman é composto por desodorante colônia, gel para banho e um porta retrato de aço por R$ 45,00. A Avon preparou o estojo Uomo em embalagem dourada. O estojo tem colônia spray, creme de barbear e gel após barba que sai por R$ 38,40. Para jovens namorados, a linha Trekking é a mais indicada com deo-colônia por R$ 22,80, o creme de barbear R$ 6,80 e balm após barba por R$ 8,80. A Natura também desenvolveu alguns conjuntos para o Dia dos Namorados. O estojo Kriska, por exemplo, com uma emulsão perfumada, desodorante e uma necessaire custa R$ 49,20. O estojo Kaiak é composto por colônia, desodorante e uma mochila esportiva sai por R$ 58,70. Vestuário e calçados Para os namorados que gostam de roupas e calçados existem boas opções em lojas e shoppings. As lojas de roupas masculina Colombo está vendendo ternos a partir de R$ 149,90 e malhas de lã por R$ 59,90. O kit com duas camisas sociais e duas gravatas custa R$ 99,90 e as camisas esporte de algodão custam R$ 39,90. A PZA está promovendo um bazar de inverno com jaquetas de camurça masculinas ou femininas por R$ 99,00 e saias a partir de R$ 69,00. Na loja Wrangler do Shopping Interlagos a jaqueta de couro pode ser encontrada a partir de R$ 199,00 e a calça em lycra a partir de R$ 59,00. Na loja Any Any do Shopping ABC o pijama em seda masculino sai por R$ 59,00. Para os namorados esportistas o agasalho de microfibra com forro da loja Procópio Sports do Shopping Central Plaza custa R$ 69,90. As lojas da grife alemã Hugo Boss possui saia telada preta em poliamida por R$ 656,00. Já as namoradas com estilo clássico, podem optar pela saia caqui com pregas custa R$ 576,00. Já o knitwear, com corpo em nylon e mangas e gola em lã, custa R$ 332,00. As lojas Viva Vida estão vendendo saias de viscose por R$ 79,00, tricot regata por R$ 98,00 e terno em crepe uruguaio por R$ 500,00. O tênis jeans da Viva Vida custa R$ 168,00. O hipermercado Extra está com uma série de promoções na seção de moda. Para os homens, as opções são: o blusão de moleton por R$ 12,90; a camiseta manga longa estampada por R$ 9,90; a camisa social manga longa, R$ 14,90; a calça esportiva, R$ 10,90; e a camiseta polo manga curta R$ 6,90. Para as mulheres, as promoções são: a camiseta feminina manga longa por R$ 5,90, a jaqueta em nylon com soft, cinto e zíper por R$ 39,90 e a pantufa de malha por R$ 5,90. Quem pretende dar sapatos ou botas como presente para a namorada ou namorado pode ir a loja Jorge Alex que vende uma série de botas femininas de vários saltos e cores a partir de R$ 49,00 e sapatos masculinos a partir de R$ 69,00. Na loja Vilarinho do Shopping Interlagos, o sapatênis custa R$ 49,90. Na loja Pixolé do Shopping Metrópole, a bota bege de couro e cano médio sai por R$ 189,90. A nova linha da West Coast, chamada Milano, sapatos de bico quadrado de várias cores custam, em média, R$ 85,00. Acessórios e Jóias Na loja Longchamp Paris do Shopping Iguatemi, as bolsas Pilage com cores como pink, laranja e tuquesa custam R$ 160,00. Nas lojas Le Postiche, existem duas linhas de produtos lançadas para o Dia dos Namorados. Os namorados que curtem esportes e aventuras podem escolher mochila, bolsa carteiro ou sacola para viagem da linha Adventure que tem preços variando entre R$ 44,00 e R$ 60,00. Já a linha Sport, composta por mochila e bolsa carteiro, tem preços que variam entre R$ 44,00 e R$ 50,00. Nas lojas Maju, o preço médio da cueca boxer é de R$ 14,00. Já a calcinha custa em média R$ 10,00 em diversos modelos e cores e o soutiens custam, em média, R$ 16,00. Na loja Andrea Bilinski, as tatuagens translúcidas em formato de coração custam R$ 38,00. O cinto em couro com taxas custa R$ 198,00. Já o colar Vintage de pérolas com corações sai por R$ 259,00. A Vivara está com uma série de produtos para os Dias dos Namorados, como a Linha Marquise, com anel pequeno (R$ 325,00), anel médio (R$ 445,00) e pulseira (R$ 1.745,00) ou a linha Pacific de pérolas, com brincos de 3 pérolas (R$ 215,00), brincos de 8 pérolas (R$ 509,00) e colar (R$ 1.040,00). Na Daslu Homem, estão à venda o colar em rosa italiana em coral por R$ 480,00 e o par de brincos em rosa italiana por R$ 500,00 da marca Vi e Bianca Leardi. Eletroeletrônicos e celulares A Brastemp oferece liqüidificadores com desing arrojado e copo de vidro nas cores vermelho, preto, azul e branco por um preço médio R$ 419,00. No www.americanas.com tem como sugestão para a namorada esportista a bicicleta ergométrica Bike Generation por R$ 199,90. O Palm 100 custa R$ 399,00. A cafeteira Expresso Duomo Caffé da Moulinex sai por R$ 190,00, em média. Nas Lojas Americanas, a prancha alisadora de cabelo Philips sai por R$ 79,90. O secador de cabelo Revlon custa R$ 39,90 e vem grátis um a gargantilha folheada a ouro. O microsystem com CD Lenoxx custa R$ 199,00. Nos site www.shoptime.com.br, a câmera fotográfica digital da marca Clone custa R$ 289,00. No site www.amelia.com.br, o discman Casio bivolt sai por R$ 139,00. A BCP preparou uma promoção para o Dia dos Namorados. Quem comprar um celular da operadora até o dia 13 de junho poderá realizar ligações gratuitas para um outro aparelho BCP de São Paulo durante o período de 1 mês. Os aparelhos da linha BCP Link estão custando a partir de R$ 99,00 e os celulares Ericsson A1228 da linha BCP Alô Fácil custa R$ 199,00. CDs, livros e outros No site www.americanas.com, os namorados poderão encontrar um arranjo de rosas vermelhas em vaso de canela por R$ 130,00 e o DVDs das bandas Capital Inicial e Ira por R$ 59,90. O ursinho de pelúcia Puff da Maritel custa R$ 27,90. O CD da banda Legião Urbana "Como é que se diz Eu te Amo" duplo R$ 42,00. N aloja virtual site www.submarino.com.br , o consumidor que comprar R$ 99,00 em livros nacionais ganha um vinho tinto. Já o namorado que comprar 3 CDs de diversos artistas como Cássia Eller, Zélia Ducan, Jon Bon Jovi, Marina Lima, Sandy e Júnior, entre outros, ganha um ursinho de pelúcia. O CD do sertanejo Leonardo custa R$ 16,90 nas Lojas Americanas e o CD Djavan ao vivo 1 e 2 custa R$ 11,90 cada. O relógio Amour Total da Swatch custa R$ 75,00 e tem em sua pulseira uma visão da casa do amor, sugestiva para o Dia dos Namorados. Na loja Nobel Megastore do Shopping Penha, os namorados encontram os CDs das novelas Gabriela e O Bem Amado por R$ 17,50 cada. O livro Os Cem Melhores Poemas do Século da editora Objetiva R$ 29,70. No site www.shoptime.com.br, a fita VHS do filme Titanic está custando R$ 11,90. Para os namorados que gostam de chocolates, existem duas boas opções. O Amor aos Pedaços preparou uma sacola recheada de bombons de chocolate em forma decoração que custam R$ 12,00. A Kopenhagen apresenta como sugestão para os namorados uma caixa em forma decoração de bombons Cherry Brandy, chocolate ao leite com recheio de cerejas e licor que sai por R$ 57,90, com 300 gramas e R$ 129,50 com 700 gramas. Serviço Água de Cheiro - (0xx11) 4994-8516 Amor aos Pedaços - 0800-115020 Andrea Bilinski - (0xx11) 3064-4217 Any Any - (0xx11) 4979-4621 Avon - 0800-125500 BCP - 0800-557655 Colombo - (0xx11) 3872-7293 Daslu Homem - (0xx11) 3824-5076 Hugo Boss - (0xx11) 3081-8833 Jorge Alex - (0xx11) 6977-6837 e 6976-7146 L´acqua di Fiori - (0xx11) 5677-5451 Le Postiche - 0800-142828 Lojas Americanas - 0300-7893200 Longchamp Paris - (0xx11) 3816-6493 Maju - (0xx11) 3064-7882 Moulinex - (0xx11) 4144-2000 Natura - 0800-115566 Nobel Megastore - (0xx11) 217-8648 O Boticário - 0800-413011 Pixolé - (0xx11) 4121-3380 Procópio Sports - (0xx11) 6161-8677 PZA - (0xx11) 3849-2626 Swatch - (0xx11) 3819-0018 Vilarinho - (0xx11) 5677-5378 Viva Vida - 0800-128499 Vivara - 0800-111118 Wrangler - (0xx11) 5563-8659