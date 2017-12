Dicas de presentes para o Dia dos Namorados Existem diversas opções de presentes para o Dia dos Namorados. Roupas, sapatos, acessórios, jóias, perfumes, cosméticos, produtos de beleza, livros, CDs, DVDs, eletroeletrônicos, aparelhos celulares, entre outros produtos podem ser encontrados em shopping centers, lojas de departamento e até no comércio eletrônico. Os casais apaixonados podem encontrar presentes para todo tipo de bolso. Veja as sugestões nas faixas de preços abaixo. Até R$ 30,00 Na loja Taco, do Shopping ABC, a calça jeans para ambos os sexos sai a partir de R$ 24,00. Na loja Bunny´s, do West Plaza Shopping, as camisetas masculinas e femininas saem por R$ 18,90. A loja Versatti, do Shopping Interlagos, está ofertando calças jeans por R$ 24,99, calças de sarja por R$ 19,99 e camisetas por R$ 9,99. Na loja Nulcleon, do West Plaza Shopping, as blusas de suplex feminina saem a partir de R$ 14,90. Na loja Any Any, do Shopping Pátio Higienópolis, a camisola estampada curta de cetim sai por R$ 25,00. Na loja CD Store, do Shopping ABC, o CD dos Tribalistas custa R$ 27,90. No site www.submarino.com.br, o CD Come Away With Me, da cantora Norah Jones, sai por R$ 25,90 e o CD Acústico MTV do Kid Abelha sai por R$ 23,90. No site das Lojas Americanas, o www.americanas.com, O CD Presente, do cantor Renato Russo, sai por R$ 17,89. O CD Rosas e Vinho Tinto, da banda Capital Inicial custa R$ 14,99, e o CD Cantada, da cantora Adriana Calcanhoto, custa R$ 19,99. Na loja Siciliano, do West Plaza Shopping, o livro Em Busca do Príncipe Encantado, do escritor Bradley Trevor Greine, sai por R$ 19,90. O livro Eu te Amo, da escritora Gabriela Espada, também custa R$ 19,90. Na loja virtual www.submarino.com.br, o livro Banquete com os Deuses, do escritor Luís Fernando Veríssimo, sai por R$ 20,90 e o Tudo Tem Seu Preço, da escritora Zibia Gasparetto, custa R$ 20,00. Quem pretende presentaer com uma lembrança diferente pode encontrar na loja Imaginarium, do Shopping Pátio Higienópolis, a vela beijo por R$ 14,50 e o kit Paixão por R$ 23,50. A Sia, grife francesa de objetos de decoração, tem presentes como uma caixa de pétalas de rosas, todas delicadamente enfeitadas com purpurina vermelha que custa R$ 25,00. A loja Além da Lenda, Shopping Penha, a vela com ideograma Amor, sai por R$ 7,00, a vela em formato de casal abraçado, custa R$ 17,90 e, os anjos da união, em resina custam R$ 29,00. Na loja SB Souvenirs, do Shopping Metrópole, o porta retrato de resina com pintura de golfinhos, sai por R$ 15,00 e o conjunto de canecas ?Alma Gêmea?, rosto feminino e masculino pintadas a mão, custa R$ 14,00. As Lojas Americanas estão com uma série de ofertas com preços abaixo de R$ 30,00. Entre elas estão: a blusa bordada manga longa por R$ 12,99, a camisa polo New World também por R$ 12,99, a calça jeans feminina que custa R$ 29,99, a calça em tactel com friso lateral por R$ 16,99, o corselete Duloren sai por R$ 24,90 e as bolsas Inerent que saem por R$ 19,99. Na confeitaria Kopenhagen, as caixas de coração ao leite e crocante custam R$ 16,50, cada. Na loja Cristallo, do Shopping Pátio Higienópolis, a caixa de chocolate gianduia em formato de coração custa R$ 28,00. Na loja Brilho do Sol, o conjunto brinco e colar de madripérola custa R$ 24,99. De R$ 30,00 a R$ 100,00 Na loja Água de Cheiro, do Shopping ABC, uma boa opção de presente é o estojo Fiftenn Years, composto por colônia e desodorante, que custa R$ 37,90. O estojo Absinto com colônia sombra e estojo de pincel, sai por R$ 47,50. Na loja L´Occitane, do Shopping Pátio Higienópolis, o óleo de banho e massagem Oliva sai por R$ 75,00, a espuma de banho Baunilha também custa R$ 75,00. Nas lojas O Boticário, o estojo Kit Thaty, especial para o Dia dos Namorados, composto por porta retrato de coração vermelho com imã, perfume e desodorante sai por R$ 45,50. Já o Kit Arbo com colônia, desodorante e porta CD sai por R$ 68,75. No site das Lojas Americanas, o www.americanas.com, a caixa com quatro DVDs da série Friends ? Segunda Temporada, sai por R$ 99,00, o DVD duplo da banda irlandesa U2 ? Live From Boston, custa R$ 56,99 e, o DVD Djavan Ao Vivo ? Milagreiro, sai por R$ 34,99. No site da Livraria Cultura, o www.livrariacultura.com.br, o livro Mulheres Alteradas Volume 2, da escritora Maitena, sai por R$ 32,00. O livro Gênio, de José Robeto O´Shea custa R$ 89,90 e, o livro Abusado, do jornalista Caco Barcelos, sai por R$ 55,00. Na loja Cromo, do Shopping ABC, o mocassim em couro com detalhe vazado sai por R$ 71,00. Na loja CNS, do West Plaza Shopping, o sapato masculino casual em couro nas cores preto, pinhão e caramelo custa R$ 59,90. A Mineral está com opções como jaqueta masculina jeans em várias lavagens que sai por R$ 82,00 e a blusa de tricô feminina com zíper nas cores vermelho, bege e preto custa R$ 73,00. Na Hering Store, do Central Plaza Shopping, a jaqueta jeans feminina custa R$ 99,99 e jaqueta masculina sai por R$ 69,99. Na loja Mr. Kitsch, do West Plaza Shopping, a malha e as calças masculinas custam R$ 69,90. Na loja Tan Tan, a mini saia em sarja tinturada estilo militar sai por R$ 66,00 e a camiseta em piquê listrado custa R$ 58,00. Na loja Micena, do Central Plaza Shopping, o conjunto de calcinha e sutiã sai por R$ 40,30. Na loja Uny Couros, do Shopping Paulista, a pasta de couro Medeiros sai por R$ 99,00 e a bolsa sintética feminina Tropical cus R$ 39,00. Na loja Conceito: Firma Casa, as opções são o gatinho preto de borracha que sai por R$ 78,00 e o porta níquel em forma de coração custa R$ 52,00. Na loja virtual www.submarino.com.br, o CD da cantora Norah Jones com uma almofada custa R$ 39,90, o jogo para fondue de aço inox com sete peças custa R$ 69,90 e o urso Adoro Você com porta retrato vermelho sai por R$ 31,90. Nas lojas da Kopenhagen, a caixa coração chocolate com cherry brandy de 300 gramas sai por R$ 66,00. A Casa Santa Luzia está com uma novidade para o Dia dos Namorados. A chef chocolatière Renata Arassiro, está confeccionando doces afrodisíacos como: ganache fortificado com catuaba, marzipan de amêndoas com limão siciliano, crocante caramelo de amendoim, chocolate aromatizado com água de rosa, chocolate aromatizado com especiarias quentes e guaraná, ganache de ginseng com gengibre, trufa de pimenta e chocolate de avelã. A caixa com 220 gramas de doces sortidos sai por R$ 40,00. De R$ 100,00 a R$ 300,00 O namorado que pretende presentear sua amada com roupas e acessórios tem diversas opções. Na loja Patiero, do Shopping ABC, a jaqueta Tricats dupla face feminina sai por R$ 147,00. Na loja Cumplice, a blusa viscose com lycra com tacha de strass no decote sai por R$ 139,00, a calça jeans com lavagem bronze custa R$ 174,00, o vestido soft crepe preto drapeado na lateral custa R$ 164,00, o blusão de malha com capuz bege sai por R$ 114,00. Para quem gosta de presentear o companheiro com peças de vestuário, seguem algumas opções. Na loja de vestuário masculino Colombo, do Shopping ABC, o conjunto com terno, camisa e gravata sai por R$199,95 e pode ser pago em até três vezes no cartão de crédito. Na loja Nicoboco, do Central Plaza Shopping, a jaqueta masculina Fênix Force sai por R$ 119,99 e a jaqueta feminina Bubb custa R$ 139,99. Na loja Surf Trip, do West Plaza Shopping, o relógio Billabong feminino custa R$ 259,00. Na loja Aleatory, do Shopping Eldorado, a jaqueta de microfibra masculina nas cores cru e marrom sai por R$ 199,00. Na loja Regina Rios, do Shopping Eldorado, a bota cano alto em couro vegetal, nas cores preta, café e nozes custa R$ 109,80. A loja Victor Hugo, do Shopping Pátio Higienópolis, tem como opções de presentes a carteira masculina Mike 112 de R$ 198,00 e carteira feminina Sally 81 que sai por R$ 179,00. Na loja Datelli, do Shopping Pátio Higienópolis, a bolsa feminina e a mocassim masculino saem por R$ 159,00, cada. Na loja Opaque, do Shopping Pátio Higienópolis, o perfume masculino Polo Blue de 40 ml sai por R$ 159,00. O perfume masculino Boss in Motion de 40 ml, da grife Hugo Boss custa R$ 160,00, e o perfume feminino Chance de 50 ml sai por R$ 239,00. A loja de jóias Vivara lançou a linha Teen com colares e brincos com corações que custam entre R$ 200,00 e R$ 245,00. Na loja Conceito: Firma Casa, a bolsa de veludo vermelha bordada sai por R$ 196,00 e o mouse ratinho rádio na cor vermelha sai por R$ 204,00. Nas lojas da M.Martan, os edredons olho de tigre e dakar custam R$ 109,60, cada. Na loja de decoração Sia, o vaso de vidro vermelho em forma de jarro custa R$ 107,00 e o porta retrato de tecido crú bordado sai por R$ 112,00. De R$ 300,00 a R$ 500,00 A Motorola está com algumas promoções para o Dia dos Namorados. O aparelho celular modelo T190 tem o preço médio de R$ 399,00, nas lojas autorizadas. Já o modelo C333 (GSM) tem o preço R$ 499,00, nas lojas autorizadas. Na loja Mr. Pipe Tabacaria, do Shopping Metrópole, o kit para pesca com molinete, vara e acessórios sai por R$ 319,00. A opção de presente da Talento Jóias é o colar de couro marrom com coração em madre pérola com detalhe em ouro amarelo que sai por R$ 340,00. Na loja Casio Time, do Central Plaza Shopping, o relógio masculino sai por R$ 342,00. Na loja Quiver Surfwear, do Shopping Penha, o relógio esportivo com pulseira de borracha, sai por R$ 300,00. Na loja Amarilis Fernandes, o vestido de cetim com tule nas cores preto e rosa antigo sai por R$ 316,00. Quem pretende surpreender seu namorado ou namorada com sessões de massagens relaxantes pode aproveitar as dicas da clínica Kyron. Duas sessões de massagens ayurvédicas, praticadas pelas mãos e pés do terapeuta com óleos essenciais, que relaxa os músculos e ativa a circulação sai por R$ 360,00 ou três parcelas de R$ 120,00 e o casal tem direito a uma garrafa baby Chandon com morangos. Outra opção é o pacote com duas massagens das pedras quentes e dois banhos essenciais, imersão com óleos essenciais e sais marinhos seguida de uma massagem realizada na própria banheira sai por R$ 480,00 ou quatro parcelas de R$ 120,00. O namorado que gosta de eletrônicos pode ser presenteado com uma câmera fotográfica digital PDC 330, da Polaroid, sai por R$ 399,00, e duas unidades do rádio celular Talk About T5100, da Motorola, custa R$ 275,00, na loja virtual www.submarino.com.br. No site www.shoptime.com.br, a escova elétrica para cabelos Revo Styler sai por R$ 399,00, a balança digital com medidor de gordura, da Chess, sai por R$ 450,00, e a bicicleta ergométrica horizontal Bike Sit, da Vitally, custa R$ 468,00. Acima de R$ 500,00 Se a preferência de seu namorado for ganhar um relógio, os modelos da coleção Omega Seamaster são boas opções. Os modelos Aqua Terra em ouro amarelo 18 quilates ou em aço, tem resistência à água a uma profundidade de 150 metros. O Seamaster Aqua Terra Co-Axial com pulseira couro marrom, caixa em aço e mostrador azul, custa R$ 11.007,00. Já o Seamaster Aqua Terra Quartz, com pulseira couro marrom, caixa em aço e mostrador azul, sai por R$ 6.683,00. A Mido também esta com uma linha exclusiva para o dia 12 de junho, a Mido Ocean Star. O relógio com caixa em titânio resistência à água de até 200 metros e vidro de safira sai em média por R$ 5.000,00. A relojoaria Rado também tem algumas sugestões para casais apaixonados. Para as mulheres, o modelo Sintra Jubilé feito em cerâmica, mostrador na cor preta e quatro diamantes sai por R$ 9.400,00. O modelo Sintra Chrono, para os homens, também feito em cerâmica, com vidro de cristal de safira custa R$ 12.400,00. A relojoaria TAG Heuer também está com alguns modelos para o dia dos Namorados. O Multigraph digital, analógico, com mostrador preto, caixa redonda e pulseira em aço escovado sai por R$ 6.741,00. O modelo unissex, Monza Watch, com caixa em aço no formato almofadado, vidro de safira, pulseira de couro de crocodilo, mostrador preto e fecho desdobrável custa R$ 10.860,00. Na Talento Jóias, o pingente de coração com ouro branco e brilhantes custa a partir de R$ 1.500,00. A Vivara, loja de jóias, está com algumas linhas especiais para o Dia dos Namorados, a linha Stick os berloques em forma de coração custam entre R$ 1.015,00 e R$ 1.660,00. Na loja Cumplice, a jaqueta couro bomber marrom, estilo motoqueira, custa R$ 1.259,00 Pra os namorados que gostam de culinária, a Brastemp está lançando o Stand Mixer 300 , que mistura alimentos, com dez velocidades, protetor de respingos que permite adicionar ingredientes durante o funcionamento e tigela de 4,5 litros em aço inoxidável, que sai em média por R$ 1.119,00. O frigobar com porta de vidro Brastemp com capacidade total de 80 litros custa, em média, R$ 939,00. No site www.submarino.com.br, a câmera fotográfica digital Digimax 101, da Samsung, sai por R$ 899,00, a TV de 20 polegadas estéreo TV2089-HSM, da Toshiba, custa R$ 699,00, o MP3 e CD Player 200s ACT 400/01 Nike, da Philips sai por R$ 929,00 e, o aparelho celular Samsung Dream sai por R$1.199,00. Contatos Água de Cheiro ? (0xx11) 4994-8516 Aleatory ? 