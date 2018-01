Dicas de presentes para o Dia dos Pais Existem diversas opções de presentes para o Dia dos Pais, no próximo dia 12 de agosto. Roupas, acessórios, perfumes, ferramentas, aparelhos de ginástica, eletroeletrônicos, aparelhos celulares, entre outros. Veja uma relação de sugestões pesquisada pela reportagem da Agência Estado. Perfumes A Avon está oferecendo algumas opções de perfumes e cremes de barbear para o Dia dos Pais. O destaque é a colônia-spray Modern Balance que custa R$ 19,90. Outra boas opções são o creme de barbear (R$ 6,80) e o gel refrescante após barba Modern Balance (R$ 8,80). A Avon também está oferecendo conjuntos como o estojo Uomo composto por colônia-spray e desodorante e custa R$ 26,90. Outro estojo em destaque é o Musk Fresh, que vem com um perfume e um creme de barbear espumoso e sai por R$ 11,90.O filho que presentear seu pai com conjuntos da Avon ganha cupons para concorrer a dois automóveis e 13 motos. A Natura desenvolveu cinco estojos especiais para o Dia dos Pais. O estojo Biografia, com uma colônia, desodorante spray de e uma necessaire em poliéster azul sai por R$ 48,50. O estojo Natura Homem contem uma colônia, desodorante spray, creme de barbear de 110 gramas e uma mala de viagem custa R$ 67,90. O estojo Sr. N é composto por desodorante spray, creme de barbear de 110 gramas e gel após barba e está custando R$ 35,00. O destaque é o estojo Essencial, que além da Toilette pour Homme Essencial, vem com uma pasta para documentos por R$ 61,00. O Boticário também preparou uma série de nove estojos personalizados para os papais. Destaque para o estojo Styletto que contem uma fragrância da colônia e do desodorante spray, além de um porta-cartão que custa R$ 33,75. O estojo Uomini Sport é composto por um desodorante colônia, creme de barbear e um boné, custando R$ 46,75. Já o estojo Quasar com uma loção após barba, desodorante spray e uma necessaire custa R$ 29,75. Doces e tabacaria O Amor aos Pedaços estará oferecendo um confeito especial para o Dia dos Pais. É o Bolo do Papai que é feito com massa de amêndoa, recheada com creme de morango, coberta com mousse de chocolate meio amargo com morangos, calda de morango, biscoito champanhe de chocolate e morangos e pesa aproximadamente 1.570 quilos. O bolo custa R$ 32,00 e será vendido apenas nas filias de São Paulo. A Kopenhagen preparou uma caixa de charutos de waffer crocante, recheado com creme de avelã especial para o Dia dos Pais por R$ 29,00. O pai que gosta de degustar um bom vinho pode ser presenteado com o vinho tinto chileno Concha y Toro por US$ 49,50 e com o conjunto de taças especiais de vinho da linha Sommmelier Riede por R$ US$ 285,00 na loja Le Domaine Sainte-Marie, que fica no D&D Shopping. Na loja Tabaco Center do Shopping Eldorado, a caneta tinteiro da marca Waterman custa R$ 298,00. Uma sugestão de presente para o pai vaidoso é o kit de barbear dourado da Cia. Tabacalera do Shopping Metrô Tatuapé. O kit vem com suporte, barbeador e pincel e custa R$ 38,00. A Cia Tabacalera também Livros A Livraria Cultura tem uma série de opções de livros para o Dia dos Pais. O romance poético O Mesmo Mar do escritor israelense Amos Oz, custa R$ 28,00. Corações sujos, do escritor Fernando Morais custa R$ 31,00 sobre a imigração japonesa para o Brasil. A livraria também está oferecendo um coleção de livros de fotografia com material de 20 fotógrafos de todo o mundo. A coleção chama Phaidon`s 55 journal. Cada volume da coleção custa R$ 25,50. Par os amantes do Jazz, a Livraria Cultura está oferecendo o livro Jazz - A history of America´s music , dos escritores Geoffrey C. Ward e Ken Burns, que custa R$ 140,10. O livro conta a história do Jazz e sua evolução através de diversos estilos e músicos. Outra opção é o livro do escritor Paulo Coelho: Histórias para pais, filhos e netos, que reconta lendas e fábulas tradicionais de diversas culturas e custa R$ 35,00. Eletroeletrônicos e mobília Na loja Foto Paulo do Shopping Ibirapuera, a câmera fotográfica BF 800 da marca Cannon custa R$ 145,00 e acompanha um kit com filmes e pilhas. Na loja Cia. Tabacalera do Shopping Metrô Tatuapé, o kit de ferramentas com lanterna custa R$ 29,00. Nas lojas Americanas, a caixa de ferramentas CF26 custa R$ 9,99 e acompanha grátis suporte para ferramentas. Para o pai que vive na cozinha, o filho pode presentear com uma cafeteira Expresso - Duomo Caffé da Moulinex, que prepara café, chá, chocolate ou capuccino e custa R$ 190,00. Outra boa opção é a adega climatizada de vinho da marca Haier que pode ser encontrada na Loja Spicy do D&D Shopping. A adega é projetada para 30 garrafas e possui tampa de cristal, a R$ 1.990,00. A Motorola também está com um série de ofertas para o Dia dos Pais. O aparelho celular V60 é a novidade, e com rádio FM, e tem o preço médio R$ 1.499,00. O Talk About FR50 é o walkie talkie da Motorola é o par está custando R$ 249,00. Para o descanso, a poltrona Oslo com estrutura em madeira de carvalho, reclinável, base giratória de 360 graus, descanso para os pés e ajuste de posições custa R$ 3.560,00 na Loja Sofá & Companhia. A poltrona pode ser paga em três vezes sem juros. Calçados e Acessórios Para os pais mais clássicos, uma boa sugestão é o cinto e a carteira de couro da loja Polo by Kim do Shopping Ibirapuera, a R$ 37,00 cada um. A Na loja CNS Calçados do shopping Metrô Tatuapé, o sapatenis nas cores vermelho ou preto custa R$ 78,00. A Diadora lançou para o Dia dos Pais a chuteira Precisa, ideal para os praticantes de futebol de campo e society, custando R$ 90,00. A West Coast lançou uma linha de sandálias com diferentes versões: duas tiras, três tiras, fechadas na frente ou inteiras com solados de borracha e palmilha anatômica que custam a partir de R$ 89,00. A loja de bolsas e acessórios Le Postiche lançou uma série de novidades na linha executiva de pastas, maletas, malas, carteiras e cintos a partir de R$ 3,90. Nas compras acima de R$ 60,00, o consumidor ganha uma pasta envelope office por R$ 3,90. Boas opções de presentes para pais aventureiros são o chapéu e o colete safari da loja Out of Africa do D&D Shopping. O chapéu custa R$ 149,00 e colete sai por R$ 190,00. A Swatch está lançado o relógio Freezing Rain com bracelete ajustável de alumínio em tons prata, ouro e metal polido e custa R$ 320,00. Na Hugo Boss, o porta notebook em nylon com couro custa R$ 862,00. Para o pai que gosta de tudo na hora certa, a Cia. Tabacalera está oferecendo relógios da marca Surfline por R$ 65,00. Na loja Casio Time do Central Plaza Shopping, o relógio MRC 767 da marca Lince custa R$ 41,00. Na Quizer do Shopping Penha, o relógio G. Shock esportivo custa R$ 249,00. Na loja On Time do Shopping Iguatemi os relógios esportivos estão em promoção. Os preços variam de R$ 136,00 e R$ 558,00. A On Time está oferecendo 15% de desconto para compras à vista ou até 3 pagamentos sem juros. Também oferece um vinho de brinde para quem presentear o pai com um porta garrafa, que custa R$ 25,00. Vestuário As lojas estão oferecendo uma série de opções de calças, camisas, blusas para pais executivos, esportivos, clássicos ou moderninhos. Na loja TNT Brasil do Central Plaza Shopping, a calça de sarja em várias cores sai por R$ 24,99. Nas loja Micena, o pijama masculino custa R$ 14,90. Nas lojas da Siberian, os filhos poderão encontrar diversas opções em roupas. A camiseta básica em meia malha sai por R$ 29,90, a calça chino custa R$ 59,90 e a jaqueta jeans sai por R$ 109,90. Presentes para pais executivos podem ser encontrados na Bavardage, que está oferecendo ternos por R$ 406,00, camisas sociais por R$ 43,90 e gravatas por R$ 39,90. Na loja Square do Shopping Eldorado, a blusa de lã com decote em V custa R$ 49,80 e o terno de lã sai por R$ 198,90. Nas lojas da Crawford, os filhos podem encontrar calças em algodão tinturado por R$ 99,00 e camisas de algodão ou fio tingido por R$ 79,20. Nas lojas da Hugo Boss, o tricot em lã com manga comprida nas cores azul marinho, turquesa, preto, cru e verde sai por R$ 286,00. A Lacoste está com algumas promoções para o Dia dos Pais. A camisa pólo Crocodile custa R$ 89,00 e pode ser encontrada em 29 cores como preta, verde, marinho, amarela, bordo, laranja e pistache. A calça de sarja em algodão custa R$ 128,00. E o tricot masculino sai por R$ 157,00 e pode ser encontrado em 12 cores. A loja VR está vendendo a camisa tecno em lycra por R$ 109,00. Na loja Mr. Brownstone do Shopping Metrô Tatuapé, a calça de sarja com prega custa R$ 29,00 e o conjunto de moletom, R$ 49,00. Na loja Buckman do Shopping Eldorado, a calça jeans ou de sarja custa R$ 49,90, a calça social custa R$ 45,00 e a camisa social manga longa sai por R$ 39,90. Na Shop Man do Shopping Metrópole, a jaqueta Pierre Cardin custa R$ 59,00 e as gravatas de microfibra italiana custam R$ 10,00 cada. Uma boa opção para o papai atleta é o agasalho em microfibra da marca Action Factory, que custa R$ 59,90 na loja Procópio Sports do Central Plaza Shopping. Na Casa das Cuecas do Shopping Eldorado, o pijama de algodão custa R$ 36,40 e a cueca Zorba com elástico na cintura sai por R$ 16,30. E nas lojas Americanas, o roupão masculino sai a partir de R$ 18,90. Veja nos links abaixoas dicas de presente na Internet, recomendações de direito do consumidor e outras dicas de presentes, segundo especialistas que podem ajudar você a surpreender seu pai neste dia. Serviço Amor aos Pedaços - 0800-115020 Avon - 0800-125500 Bavardage - (0xx11) 3064-1981 Buckman - (0xx11) 3819-0688 Casa das Cuecas - (0xx11) 3819-0688 Casio Time - (0xx11) 6163-1205 Cia Tabacalera - (0xx11) 6192-9296 CNS Calçados - (0xx11) 6192-9659 Crawford - (0xx11) 3064-7882 Foto Paulo - (0xx11) 5561-9698 Hugo Boss - (0xx11) 3081-8833 Kopenhagen - 0800-100678 Le Domaine Sainte-Marie - (0xx11) 3043-9000 Livraria Cultura - (0xx11) 285-4033 Mr. Brownstone - (0xx11) 6192-9478 Moulinex - (0xx11) 4144-2000 Natura - 0800-115566 O Boticário - 0800-413011 Out of Africa - (0xx11) 3043-9000 Polo by Kim - (0xx11) 5531-4046 Procópio Sports - (0xx11) 6161-8677 Quizer - (0xx11) 218-2131 Shop Man - (0xx11) 4123-6726 Siberian - (0xx11) 3032-3851 Sofá & Companhia - (0xx11) 3663-3811 Spicy - (0xx11) 3043-9000 Square - (0xx11) 3819-0688 Swatch - (0xx11) 3819-0018 Tabaco Center - (0xx11) 3819-0688 T.N.T. Brasil - (0xx11) 6915-8265 West Coast - (0xx51) 563-1155