Dicas de presentes para o Natal 2001 Existem diversas opções de presentes para o Natal de 2001. Veja abaixo a pesquisa realizada pela Agência Estado em lojas de departamento, lojas virtuais, hipermercados e shopping centers, incluindo roupas, sapatos, perfumes, acessórios, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, CDs, DVDs, livros, brinquedos entre outros presentes. Os resultados estão classificados por faixa de preço. Confiras as sugestões: Presentes de até R$ 30 Na loja Di Marino, do Shopping ABC, a carteira que vira bolsa de nylon custa R$ 29. A loja de bolsas, malas e acessórios Le Postiche tem várias opções de bolsas de couro sintético a partir de R$ 19,99. No hipermercado Extra, a seção de confecções tem as seguintes ofertas: bermuda feminina em sarja por R$ 9,90, top feminino frente única por R$ 7,90, calça masculina em sarja com elástico por R$ 15,90 e camiseta pólo básica a R$ 7,90. Na loja A Garoa, do Shopping Interlagos, a bolsa jeans custa R$ 19,90, bolsa veneza custa R$ 27,90 e a carteira de couro sai por R$ 19,90. A Lojas Americanas oferece opções baratas para crianças. A Bateria do Gugu sai por R$ 24,90, o Kit Baby Disney custa R$ 15,90 e o Bebê Beicinho, R$ 11,90. A Estrela está lançando o Bingo Do Manolo, jogo de bingo inspirado no personagem de Tony Ramos na novela Filhas da Mãe, por R$ 13,90. Na Loja do Gugu, do Shopping Penha, o caminhão cegonheira custa R$ 24,90. Para quem procura presentes esotéricos, a loja Alemdalenda do Shopping ABC oferece coleção de anjos que brilham no escuro, The Light Angels, a partir de R$ 19. Já a coleção de cartões em forma de livro custa R$ 18. Na loja Bhara, as velas cheirosas nas essências de amazônia, sândalo e lavanda custam R$ 26 cada e as lamparinas de papel sanfonadas e com motivos orientais custam R$ 26. Na livraria Siciliano do Shopping ABC, o livro espírita "Quando é preciso voltar" da escritora Zibia Gasparetto sai por R$ 22 e fita VHS Branca de Neve, com uma bonequinha de brinde, custa R$ 24,90. No site www.submarino.com.br , os destaques são os livros Harry Potter e a Pedra Filosofal a R$ 18,10, Harry Potter e a Câmara Secreta por R$ 18,60, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban por R$ 18,80 e Harry Potter e o Cálice de Fogo a R$ 27,90. No site www.americanas.com, a cesta de Natal Napoles da Alcamp com 21 itens, incluindo panetone, castanha, frutas secas, biscoito, vinho e outros, custa R$ 27,90. No hipermercado Extra, o CD novo dos Titãs custa R$ 15,90, o CD da cantora Luciana Mello sai por R$ 9,90 e o CD da Rita Lee sai por R$ 14,90. Os panetones de chocolate, frutas e misto de 600 gramas da Kopenhagen custam R$ 13. O boneco de neve ao leite, branco ou amargo da Kopenhagen sai por R$ 6,80 (unidade de 80 gramas). Na loja Empório Bothânico, do Shopping Interlagos, o conjunto Amizade, com xampu, condicionador e sabonete líquido, custa R$ 19,35. O conjunto Alegria, com xampu, condicionador, sabonete líquido, sabonete Mini Domus e toalha, sai por R$ 28,20. Presentes de R$ 30 a R$ 100 Na seção de vestuário feminino, a loja Cori, do Shopping ABC, está com seguintes ofertas: vestido de tricolini por R$ 84 e blusa de cava América fio modal por R$ 89. A loja IT Girl oferece bolsas camufladas por R$ 70, t-shirts Patch Caveira por R$ 62, bracelete de couro Mário Hag por R$ 35, pulseira de couro com taxas a partir de R$ 30 e carteiras de vinil Fiorucci por R$ 55. Na loja Unit Art, do Shopping Metrópole, o chapéu de praia branco com detalhes de flores sai por R$ 43,70, o bolsa de plástico transparente com alça de metal custa R$ 47,50 e os óculos escuros da Tirton com lente azul saem por R$ 56,40. Os sapatos da loja Jorge Alex da linha social de vários modelos custam a partir de R$ 79 e as sandálias rasteiras com materiais como pedrarias, tecido e brilho custam a partir de R$ 37. Na loja Bikini´s, do Shopping Penha, a bolsa de praia de plástico transparente sai por R$ 34,50 e biquinis lisos e estampados custam, em média, R$ 32. Na loja de vestuário masculino Hugo Boss as camisa pólo nas cores turquesa, laranja, verde-claro, amarelo, rosa e bege custam R$ 78. As sungas de poliamida e lycra custam R$ 58. Para homens que apreciam whisky, uma boa opção são as latas estilizadas de presente com mensagens da linha Johnnie Walker. A lata do Johnnie Walker Red Label custa R$ 55 e lata da Johnnie Walker Black Label sai por R$ 100. Para quem pretende presentear a mãe ou avó com um eletrodoméstico, o espremedor de frutas Britânia custa R$ 37,90 e o liqüidificador Black & Decker sai por R$ 39,90 nas Lojas Americanas. O secador de cabelos Revlon Matte Chrome custa R$ 69,90 no Ponto Frio. O kit câmera fotográfica Brisa Yashica, com flash embutido, avanço automático do filme e pilhas e filme grátis, custa R$ 69,90 nas Lojas Americanas. No site www.submarino.com.br, os DVDs dos filmes Shrek e Beleza Americana custam R$ 39,90. O DVD do show da cantora Marisa Monte sai por R$ 49,90. Para presentear as crianças, as Lojas Americanas possui uma seção de brinquedos com as seguintes ofertas: patins In-Line por R$ 59,90, Game Super Joy com 76 jogos por R$ 89, Tapete Musical por R$ 79, Suco Mix da Eliana a R$ 38,90 e a Super Massa Fábrica de Sorvete por R$ 39,90. A Estrela está lançando o Web.Estrela, um bicho de pelúcia que vem com histórias pré-gravadas, que custa, em média, R$ 149,90. Outros lançamentos da Estrela são as bonecas Susi Editora de Moda, com saia de couro, jaqueta jeans e lenço no pescoço sai por R$ 34,90 e a Susi Brincando de Astronauta, com acessórios, como detetor de radiação, célula de sobrevivência, rastreador, rádio transmissor e pedras preciosas, sai por R$ 74,90. A Natura está com estojos especiais para o Natal 2001. O estojo Linha Jovem, com quatro fragrâncias Natura: pamina, junie, tamesis e sabine de 25 ml, vem acompanhadas de uma lata de alumínio decorada e custa R$ 33,50. O estojo Hoje Masculino, que vem com colônia e desodorante acompanhados de uma necessáire, custa R$ 52. O estojo Maquilagem, kit com batom, sombras, lápis e uma necessáire, custa R$99,80. Já o estojo Natura Mamãe e Bebê, com xampu, água de colônia e livro impermeável para entreter o bebê durante o banho, sai por R$ 41,80. O Boticário também está com uma linha de estojos com desodorantes, colônias e fragrâncias. O estojo Acoordes Vip vem como uma colônia, emulsão, sabonete e mais uma bolsa bordada à mão por R$ 94,50. O estojo Floratta in Blue tem uma colônia, emulsão perfumada e um par de brincos por R$ 50,50. O estojo Thaty vem com uma colônia, desodorante spray e uma almofada de coração com motivos do mar por R$ 36. O estojo Portinari vem com uma colônia, balm após barba e uma edição do livro Portinari - O menino de Brodósqui por R$ 63. A loja Jardim Secreto oferece estojos. A Necessaire Weekend feminino, com loção corporal 120 ml, shower gel de 120 ml, deo-colônia de 35 ml, sabonete aromático, sal de banho e toalha, custa R$ 50. O estojo Fundamental Men, com deo-colônia de 100 ml, shaving gel de 120 ml e after shave balm de 120 ml, custa R$ 65. Na Avon, a fragrância feminina Black Dress de 50 ml custa R$ 31. Os bolos da loja Amor aos Pedaços também são uma boa opção de presente para o Natal. O Bolo Trufa de 1.500 gramas, com chocolate recheado e coberto com creme de trufa e cacau em pó, custa R$ 52. O Bolo de Nozes com Caramelo de 1.700 gramas, bolo de chocolate branco recheado e coberto com doce de leite e nozes moídas e calda de caramelo custa R$ 59. No hipermercado Extra, as cestas de Natal têm até 23 itens. A cesta de Natal Classic com 13 itens custa R$ 14,50. A cesta de Natal Premium com 20 itens sai por R$ 25,90 e a cesta de Natal Vip com 22 itens custa R$ 38,90. Presentes de R$ 100 a R$ 300 Na loja de moda feminina Eliza Conde, a bolsa tipo carteira em couro com alça avulsa custa R$ 232 e o top tipo lingerie de cetim nas cores preto, branco, prata e verde sai por R$ 282. Ainda para as mulheres, o depilador Satin Ice Philips sai por R$ 259 no Ponto Frio. A loja de roupas femininas Viva Vida destaca as seguintes peças: blazer Oxford, vestido de nylon e algodão e o vestido jeans stretch francês, todos por R$ 268. Para bebês e crianças as opções são: o kit praia bebê da D. Tonetti, com sacola com porta mamadeira, almofada, biquini com chapéu, toalha e roupão por R$ 175. A Swatch lançou uma linha de relógios para crianças nesta nova coleção 2002. O relógio Human Fish imita um homem com ventosas e escamas verdes e sai por R$ 115. O relógio com desenhos de robôs e astronautas sai por R$ 140. Já para os adultos tem a linha Irony, relógios estilo esporte com preços entre R$ 190,0 e R$ 240 Nas Lojas Americanas, o conjunto de panelas inox com 6 peças Rochedo custa R$ 179. Na Comodoro Presentes, do Shopping ABC, uma champanheira de prata e vidro custa R$ 198. Na H.Stern Home, a garrafa térmica da Alessi custa R$ 157,50. No Eletro, o radiogravador com CD player Cougar CD 832 sai por R$ 169 e a cama de casal Class sai por R$ 169. No site www.shoptime.com.br, uma máquina de fazer algodão doce custa R$ 110, a estação de musculação Peck Deck sai por R$ 279, a impressora Deskjet 930C HP custa R$ 499, o relógio Ferrari de mergulho sai por R$ 147 e a cafeteira elétrica Mellita para 24 xícaras sai por R$ 138. Para quem pretende presentear os amigos e familiares com cestas de Natal, a Kopenhagen lançou uma linha especial. A cesta de Natal número 1, de 1.445 gramas com champanhe Chandon de 187 ml, panote misto e produtos Kopenhagen, sai por R$ 102. A cesta de Natal número 2, de 1.940 gramas com champanhe Chandon de 375 ml, panetone de chocolate, chocolates temáticos e produtos Kopenhagen, custa R$ 142. A cesta número 3, de 2.485 gramas com champanhe Chandon 750 ml, panetone misto, chocolates temáticos e produtos Kopenhagen, sai por R$ 240. Presentes de R$ 300 a R$ 500 Para as crianças, a moto elétrica Chopper custa R$ 489 e a bicicleta Caloi 100 de 21 marchas custa R$ 399 no Ponto Frio. A Caloi também está lançando a Bike T-Type, uma mountain bike de alumínio unissex de 21 marchas que tem preço médio de R$ 480 A loja de bolsas, malas e acessórios Le Postiche possui uma linha de malas que foram lançadas especialmente para o período de férias de final de ano. O conjunto de malas tem preços conforme o tamanho. As malas grandes custam, em média, R$ 329,90. As malas de tamanho médio custam, em média, R$ 299,90. A loja de roupas femininas VivaVida tem uma linha própria de roupas e acessórios como a bolsa de couro por R$ 348. A saia de seda indiana bordada e o vestido jacquard italiano custam R$ 448. No site www.submarino.com.br, o consumidor pode encontrar o Palm M100 por R$ 459. E no www.americanas.com, o monitor cardíaco e de calorias com relógio e sensor da Oregon custa R$ 389 e o aparelho Abtronic, cinto que estimula os músculos por impulso eletrônico, custa R$ 399. Na seção de eletrodomésticos e produtos para casa, o consumidor pode escolher o mini-freezer Eletrolux de 100 litros, que custa R$ 479, o microondas Panagrill de 31 litros por R$ 439 e a Eletrolux Mini lavadora por R$ 329 no Ponto Frio. A Arno está lançando o Kaleo, um espécie de multiprocessador que tem as funções de liqüidificador, batedor de massas, disco emulsificador e lâminas de fatiar e ralar, que custa, em média, R$ 320. No Eletro, o conjunto system Gradiente AS 20 custa R$ 479 e a TV Philco Platinum de 20 polegadas, R$ 399. No setor de móveis, o Eletro tem o armário Bergamo de 6 portas e 3 gavetas por R$ 399. No site www.americanas.com, o videocassete Semp Toshiba VCX399 sai por R$ 399 e a câmera de videoconferência 3 em 1 Clone sai por R$ 289. Presentes acima de R$ 500 Para quem gosta de eletrônicos, duas sugestões são o celular Samsumg Slim, que custa R$ 669, o televisor Lg Flatron de 21 polegadas a R$ 699, o microsystem Philips FW870 com caixa acústica de madeira por R$ 869 e o notebook Compaq Pentium III 850 MHz, com gravador de CD, que sai por R$ 7.999, todos no Ponto Frio. O relógio DKNY feminino custa R$ 642 na loja On Time. No site www.submarino.com.br, o celular Samsumg Voicer Vision custa R$ 1.299, o Palm VX sai por R$ 869. No site www.extra.com.br, o computador Metron 900 MHz sai por R$ 1.799, o Home Theater Gradiente HTS200D custa R$ 2.510 e a câmera digital Kodak DX 3700 sai por R$ 1.799. A Brastemp está lançando a linha Mosaic, composta por dominós, fogões de mesa, coifas e fornos de parede para ambientes planejados. O dominó a gás com dois queimadores custa R$ 599 e o dominó a gás com um queimador ultrapotente sai por R$ 649, em média. Na H.Stern, a coleção de jóias 2002 é o destaque para o Natal. O anel de ouro com quartzo rutilado da linha Structure sai por R$ 3.270. O colar da linha Sunrise, com pedras de diferentes formatos e cores solares e unidas por elos de ouro custa R$ 8.770. Na Joalheria Vivara, a linha Mourisca tem brinco por R$ 620, colar por R$ 2.935 e pulseira por R$ 1.345. A linha Cyan tem anel por R$ 1.415, colar a R$ 1.370 e brinco por R$ 2.290. No Eletro, o DVD Gradiente D-10 custa R$ 569 e o refrigerador Continetal RC 320 por R$ 699. O presente para quem gosta de malhação pode ser encontrado no Ponto Frio. É a academia de musculação pessoal Kiko´s que possui aparelhagem para 30 movimentos que envolvem a musculatura do corpo inteiro e custa R$ 1.790. No site www.americanas.com, o DVD Panasonic RV31BR custa R$ 599 e o condicionador de ar Total Air 7500BTUS com controle remoto sai por R$ 729, o DVDokê Gradiente por R$ 999 e o home theater DAV-5300 região 4 por R$ 2.349. No Hipermercado Extra, o computador Metron Celeron 900 MHz custa R$ 1.799. Para as crianças, a Estrela está lançando o cachorro I-Cybie, cachorro eletrônico que se comporta como um animal real. O brinquedo atende ao comando de voz do dono, possui sensores de toque e custa R$ 990. Quem pretende decorar a casa pode aproveitar a promoção da loja Arrendamento, do Shopping D&D, que está oferecendo móveis com até 50% de desconto. A mesa Asturia sai por R$ 1.156, o sofá Soft de dois ou três lugares sai a partir de R$ 1.498 e o sofá Piuma de dois ou três lugares custa a partir de R$ 1.472. Na loja Quartos & Etc., do Shopping D&D, a estante Amsterdan custa R$ 1.547 e o criado-mudo Alasca sai por R$ 1.211. Contatos: A Garoa - (0xx11) 5563-4242 Alemdalenda - (0xx11) 4990-1548 Amor aos Pedaços - 0800-115020 Arno - 0800-119933 Arrendamento - (0xx11) 3043-9000 Avon - 0800-125500 Bhara - (0xx21) 2247-7297 Bikini´s - (0xx11) 6941-5828 Brastemp - 0800-900999 Caloi - 0800-7018022 Comodoro Presentes - (0xx11) 4992-3117 Cori - (0xx11) 4438-1267 D. Tonetti - (0xx11) 3722-1702 Di Marino - (0xx11) 4992-3469 Du Pareil Au Memê - (0xx11) 3081-3002 Eletro - 0800-905757 Eliza Conde - (0xx21) 2511-5060 Empório Bothânico - (0xx11) 5563-3792 Estrela - 0800-7045520 Extra - 0800-905757 H.Stern - (0xx21) 2259-7442 H.Stern Home - (0xx21) 2239-7845 Hugo Boss - (0xx11) 3081-8833 IT Girl - (0xx11) 3088-1528 Jardim Secreto - (0xx11) 3845-8339 Jorge Alex - (0xx11) 6977-6837 Kopenhagen - 0800-100678 Le Postiche - 0800-142828 Loja do Gugu - (0xx11) 5677-0348 Lojas Americanas - 0300-7893200 Natura - 0800-115566 O Boticário - 0800-413011 On Time - (0xx11) 3813-5011 Ponto Frio - 0800-905500 Siciliano - (0xx11) 4438-5391 Swatch - (0xx11) 3819-0018 Unit Art - (0xx11) 4123-8968 Vivara - 0800-111118 VivaVida - 0800-128499 Nos links abaixo o consumidor encontra os cuidados e recomendações do Procon-SP para as compras de Natal, as vantagens da compra antecipada e as dicas para pechinchar.