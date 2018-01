Dicas de presentes para os pais na Internet As lojas virtuais oferecem diversas opções de presentes para o Dia dos Pais e com a vantagem de escolher o produto e receber em casa. Algumas lojas virtuais estão realizando promoções e dicas especiais de presentes com pagamento facilitado. Confira alguns sites que estão oferecendo produtos especialmente para o Dia dos Pais: Americanas.com O site www.americanas.com tem uma série de opções de presentes para o Dia dos Pais. Aparelhos para ginástica e musculação, eletroeletrônicos, telefones celulares, ferramentas, entre outros presentes são encontrados no ícone especial chamado "Super Pai". Os presentes estão divididos em faixas de preços que variam de até R$ 30,00 e acima de R$ 300,00 e também divido por perfil como: executivo, descolado, clássico e careta. Algumas dicas de presentes encontrados na loja virtual são: academia particular com 16 quilos e barra da Bringel por R$ 263,40; o DVD Player D-12 da Gradiente custa R$ 599,00; o barbeador Philishave HQ342 da Philips sai por R$ 112,90; a bicicleta ergométrica Reebok CYC 1 da marca Kiko´s custa R$ 839,40, o Palm Vx da marca Palm está custando R$ 799,00; o relógio da Adidas SP 365, com a face inox preto custa R$ 299,90 e o telefone celular LG kit multi Telesp Celular custa R$ 299,00. O pagamento poderá ser realizado em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito MasterCard. As entregas podem ser entregas até às 12 horas do dia 12 de agosto, Dia dos Pais. A entrega só será realizada mediante o comprovante de pagamento. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito e boleto bancário. O cartão tem aprovação quase imediata e o boleto pode levar até quatro dias para a informação do pagamento do banco para a loja virtual As entregas no Dia dos Pais será realizada para as cidades de São Paulo, Grande São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em São Paulo, as compras terão de ser realizadas até às 17 horas do dia 10 de agosto. Nas cidades Rio de Janeiro e Belo Horizonte e na Grande São Paulo, as compras devem ser realizadas até às 12 horas do dia 9 de agosto. Shoptime A loja virtual www.shoptime.com.br está realizando uma série de ofertas de presentes para o Dia dos Pais. O site possui um ícone denominado Loja Dia dos Pais com presentes divididos por faixa de preço e também pelo perfil do pai como: pai gourmet, pai esportivo, pai executivo, pai vaidoso e pai intelectual. Entre as principais dicas de presentes para os pais estão eletroeletrônicos, CDs, DVDs, aparelhos de ginástica, ferramentas, relógios, entre outros. Destaque para a maleta com 7 facas de aço inox e uma tábua de corte para churrasco da marca Goodlife por R$ 48,00. O conjunto de caneta e relógio com pulseira de couro da marca Acura sai por R$ 99,00. O cortador de cabelo Haircliper, com 4 pentes acessórios, pente de barbeiro, tesoura, escova de limpeza, porta lâminas e frasco de óleo sai por R$ 36,00. O aparelho de som da marca Scott com 3 CDs, relógio e rádio AM e FM custa R$ 1.290,00. A academia particular da marca Bringuel, com barra, pesos e fita de vídeo custa R$ 297,00. O par do Talk About FR 50 o walkie talk da Motorola sai por R$ 258,00. Todos os produtos podem ser pagos em até 3 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard, American Express, Dinners e Sollo. O consumidor também pode ligar para a central de atendimento 24 horas no telefone 0800-7078910. Submarino O site www.submarino.com.br está com promoções especiais para o Dia dos Pais. Na compra de 3 CDs o consumidor ganha um perfume Fahrenheit de 30 ml. Os CDs são da Coleção Love Songs com artistas como: Stevie Wonder, Elton Jonh, Bee Gees, Lionel Ritchie, entre outros. Destaque para a promoção compre 1 livro e ganhe um chaveiro canivete, entre os títulos estão Os Cem melhores Poemas Brasileiros do Século, de Italo Moriconi; Mar sem Fim, de Amir Klink; Xango de Baker Strret, de Jô Soares, entre outros. Outra promoção do site é o compre 4 CDs e pague 3 CDs. Entre os artistas estão bandas como Legião Urbana, Os Paralamas do Sucesso, Iron Maiden, Pink Floyd, The Beatles e cantoras e cantores como Marisa Monte, Lenny Kravitz, Janet Jackson, Jonh Lennon e Milton Nascimento. O site também esta com a promoção compre 1 CD e ganhe um porta retrato. O consumidor tem como opção CDs de artistas como Jorge Aragão, Tim Maia, Toquinho e Vinícius de Moraes, U2, João Bosco, entre outros. Além disso tem opções de eletroeletrônicos como TV Philips Matchline Real Flat de 29 polegadas por R$ 1,699,00; DVDoke K-30 da Gradiente por R$ 899,00; mini system hi-fi 3 CDs Kenwood R$ 989,00 e a câmera filmadora handycan CCD-TR 818 Sony R$ 1.099,00, Para o pai esportista, o site tem a seguinte promoção: compre relógio Adidas MID 200 preto e ganhe um Walkman HS-TA166 Aiwa por R$ 279,00. As compras com valor superior a R$ 50,00 podem ser pagas em até três vezes. O pagamento das compras com valor acima de R$ 240,00 podem ser realizadas em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Visa. O consumidor também pode comprar pelo telefone (0xx11) 5853-2333. Até o final de julho todos os produtos eletroeletrônicos tem frete grátis. Livrarias Virtuais A livraria virtual www.saraiva.com.br está com uma série de presentes como livros, CDs, DVDs, fitas VHS e softwares. Os livros são os destaques de vendas no Dia dos Pais. O livro Vinhos e Uvas - Guia Internacional, do escritor Arístides de Oliveira Pacheco custa R$ 19,90 e está entre os mais recomendados. Pai Pobre, Pai Rico, do escritor Robert T. Kiyosaki, sai por R$ 20,30. O pai executivo pode ganhar o livro Investimentos - Como Administrar Melhor Seu Dinheiro, de Mauro Halfeld custa R$ 22,30. O livro Chic Homem - Um Guia Básico de Moda e Estilo da escritora Glória Kalil custa R$ 42,90. Na sessão de CDs, a www.saraiva.com.br oferece as seguintes ofertas: Memórias, Crônicas e Declarações de Amor da cantora Marisa Monte e o CD Riding With The King dos músicos Eric Clapton e BB King custam R$ 22,80. O CD Olha que Coisa Mais Linda - Uma Homenagem a Tom Jobim com artitas consagrados como Ivan Lins, Martinho da Vila, Ed Motta, Leila Pinheiro, entre outros, sai por R$ 21,80. A loja virtual está com a seguinte promoção na compra de 20 discos de DVDs (R$ 839,00) o consumidor ganha um aparelho DVD Gradiente D-12 gratuitamente. Entre os títulos da promoção estão os DVDs de shows musicais de Caetano Veloso, Zizi Possi, Ney Matogrosso, Andrea Bocelli, Cássia Eller, entre outros. Entre os DVDs as melhores ofertas são: O Gladiador (duplo) e O Patriota que custam R$ 37,80. O DVD do filme O Tigre e o Dragão sai por R$ 39,80. Na livraria virtual www.siciliano.com.br os filhos também vão encontrar ofertas de livros, CDs, DVDs, fitas VHS e softwares. Destaque para o livro Lembranças de Lennon, de Jann Wenner, publicação que fala sobre a vida do ex-Beatle Jonh Lennon e custa R$ 16,80. O livro de crônicas As Mentiras Que Os Homens Contam, do escritor Luis Fernando Veríssimo sai por R$ 14,30. O CD Capital Inicial Acústico está custando R$ 17,90. Os CDS do cantor Gilberto Gil, Eu, Tu, Eles (R$ 15,00) e São João Ao Vivo (R$ 20,00) são duas boas opções de presentes. Na loja virtual da Siciliano, a caixa de 27 CDs do poeta, cantor e compositor Vinícius de Moraes custa R$ 540,00. O CD Rom Flight Simulator 2000 custa R$ 82,00. Já o CD Rom Roland Garros 2001 custa R$ 57,50. O DVDs do filmes E O Vento Levou, Matrix e A Espera de Um Milagre custam R$ 42,00. O DVD duplo do filme Ben-Hur custa R$ 46,80. Veja nos links abaixo as dicas de presente em lojas de shopping e de departamento, recomendações de direito do consumidor e outras dicas de presentes, segundo especialistas da área de moda que podem ajudar você a surpreender seu pai neste dia.