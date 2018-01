Dicas do Procon para comprar um lote As reclamações ao Procon - SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, sobre a compra de lotes de terra são as mais diversas. No entanto, o que surpreende os técnicos é o fato de haver pessoas que compram um lote sem conhecê-lo. "Obviamente isso traz complicações", conta a assistente de direção do órgão, Sonia Cristina Amaro. Essa é a primeira recomendação da lista do Procon. A outra, igualmente importante, é checar no cartório o número do registro do lote. "O registro é a garantia de que o lote foi legalizado e que há aprovação pela Prefeitura", lembra a técnica. Mas as dicas do Procon não param por aí. Sônia diz ser necessário guardar todo material publicitário entregue. "Essa é uma garantia se as promessas não forem cumpridas." E se não forem, é propaganda enganosa". Os cuidados com o contrato também são fundamentais, segundo Sônia. O valor da mensalidade só pode ser reajustado depois de um ano. E o índice tem de ser qualquer um referente ao de preços. Outra dica da técnica é atenção redobrada na hora da leitura. "Há vários padrões, como a metragem da casa, que muitas vezes vêm definidos no contrato e não podem ser desrespeitados." A técnica chama atenção também para as taxas extras que eventualmente podem ser cobradas nas melhorias dos lotes. Segundo ela, muitas vezes não há como definir o valor no contrato. "Para que as melhorias sejam cobradas, é preciso estar muito claro que pode haver taxas pelos futuros serviços independentemente da mensalidade." Sônia lembra que o contrato precisa ser sempre lido com muito cuidado, porque é muito difícil alterar cláusulas contratuais depois da assinatura do contrato.